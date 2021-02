Malas noticias para River: se cayó el pase de Driussi y ¿también el de Alex Vigo?

Malcom estará afuera de las canchas durante un mes y creen que ceder al 'Gordo' sería perjudicial para el plantel ya que generaría inconvenientes ante la ausencia por lesiones de otros jugadores más.

Marcelo Gallardo había confesado en su última conferencia de prensa las ganas que tenía de volver a tener a Driussi: "Vengo hablando hace un mes con él. Es un jugador que a nosotros nos encantaría tenerlo acá", aseguró el 'Muñeco'.

Como en lo inmediato ya es imposible, River deberá esperar y buscar la manera para hacer la operación en junio, cuando se vuelva a abrir el mercado de pases. Para esa fecha, al delantero le quedará un año exacto de contrato. ¿Qué pasará?

¿También se cae el pase de Vigo?

Cuando parecía que lo de Alex Vigo estaba cerrado y su destino era jugar en River, José Vignatti, presidente de Colón, salió a hablar esta mañana, en un tono picante, y le mandó un ultimátum a los dirigentes del 'Millonario'.

"Ayer surgió una alternativa del exterior que estamos evaluando, pero queremos una resolución y ya le pedimos que hoy hagan una propuesta formal", señaló Vignatti en Radio Gol 96.7. "Si para mañana no se cierra, va a jugar", añadió después en TyC Sports el dirigente.

"Se rumoreó que River tiene un interés, y a través de su representante le hicimos saber las pretensiones que tiene Colón, enviamos una contraoferta y no tuvimos más respuesta.Hasta hoy el único club que hizo una oferta concreta fue Boca, la semana pasada", agregó el mandamás 'sabalero'.

No sólo metió presión con una supuesta oferta del 'Xeneize', sino que también con una supuesta del exterior. River ofrece u$s 1,5 millones más la cesión de un jugador a cambio de la mitad del pase de Vigo y Colón pretende u$s 2.250.000.

Eduardo Domínguez, DT del 'Sabalero', lo incluyó en la convocatoria para el partido del viernes contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Si firma planilla, ya no podría hacerlo para otro equipo en la Copa de la Liga Profesional (como River) y solamente podría hacerlo en la Libertadores.

El propio futbolista se pronunció y eligió a River por encima de cualquier otro equipo: "Mi deseo es jugar en River. Es un sueño jugar ahí. Espero que Vignatti acepte la oferta. Me prometió que me iba a vender. Espero que cumpla".