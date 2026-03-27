AC/DC en Argentina 2026: horarios, accesos y lo qué tenés que saber del segundo show en River Plate

Tras el primer show del 23 de marzo la banda liderada por Angus Young y Brian Johnson vuelve a presentarse esta noche.

La vuelta de AC/DC a la Argentina ya es un hecho, tras el recital del 23 de marzo en el estadio de River Plate , esta noche la fiesta continua en lo que sin dudas es uno de los eventos más convocantes del año. Entradas agotadas , producción a gran escala y una logística que exige planificación previa para evitar demoras o confusiones.

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Superados los problemas de salud de uno de los integrantes del grupo , Stevie Young . La previa combina entusiasmo y pasión, en un contexto donde cada detalle importa para que el espectáculo salga redondo.

La banda australiana vuelve a pisar suelo argentino después de varios años, con una serie de conciertos en el estadio de River Plate. El show de hoy 27 de marzo será el segundo esta etapa, con un despliegue técnico de alto nivel : pantallas gigantes, torres de sonido y una puesta pensada para estadios.

El repertorio incluiría clásicos como "Back in Black", "Highway to Hell" y "Thunderstruck" . Aun así, siempre hay margen para sorpresas. El orden final de temas suele variar, algo habitual en este tipo de producciones.

La expectativa es alta no solo por el regreso, sino por el contexto, ya que una generación que creció con la banda y otra más joven que los verá por primera vez. Esa mezcla suele darle un clima particular a los recitales en River.

ACDC en Argentina

Eruca Sativa, banda telonera

La elección de Eruca Sativa como apertura no parece casual. El trío formado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera viene consolidando una carrera con identidad propia, combinando potencia rockera y técnica sólida.

Para muchos, será una oportunidad de mostrarse ante un público masivo que quizás no sigue de cerca la escena local. Para otros, un reconocimiento lógico a años de recorrido. En cualquier caso, el desafío es grande: abrir para una banda histórica implica tiempos acotados y una audiencia exigente.

Eruca Sativa.jpg PH: Nora Lezano

AC/DC en River: horarios y accesos

Según la información difundida por la organización, las puertas del estadio abrirán con varias horas de anticipación. Se recomienda llegar temprano, especialmente para quienes tienen ubicaciones en campo.

Los accesos estarán divididos por sectores, con ingresos diferenciados para plateas y campo. También habrá controles de seguridad estrictos, por lo que conviene evitar llevar objetos no permitidos para no demorar el ingreso.

Las puertas del Estadio Monumental abrirán a partir de las 16hs. A las 18.45hs tocará Eruca Sativa y a las 19.30hs, el grupo estadounidense The Pretty Reckless. El tanto el show principal de AC/DC comenzará a las 21hs.