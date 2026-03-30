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El marcador central que llega desde Argentinos Juniors ya había sido pretendido por Eduardo Coudet cuando estaba en Deportivo Alavés. Conocé los detalles de la transacción.

El sorpresivo nuevo refuerzo de River realiza la revisión médica y firma contrato

Eduardo Coudet tendrá su primer refuerzo en la vuelta a las prácticas de este martes. Tobías Ramírez, defensor central juvenil proveniente de Argentinos Juniors, se sometió esta mañana a la revisión médica y durante la tarde firmará su contrato con River hasta diciembre de 2029.

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En esta oportunidad, el "Millonario" pidió un plazo de 10 días hábiles tras concretar la salida de Matías Galarza Fonda a Atlanta United y como la AFA lo aceptó, los de Núñez pudieron quedarse con el marcador central de 19 años que viene de jugar el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina en 2025.

Según trascendió, River adquirió el 80% del pase de Ramírez en un monto de entre 3,5 y 4 millones de dólares.

Si bien fue inesperado, la realidad es que Eduardo Coudet ya había pedido a Ramírez cuando dirigía a Deportivo Alavés, en España.

Embed ¡SE VIENE EL PRIMER REFUERZO PARA EL CHACHO! Tobías Ramírez se realiza la revisión médica para convertirse en nuevo jugador de River.



#SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/shoSgcP5gX — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026 Con la llegada de Ramírez y la vuelta de Pezzella, ¿cómo queda el plantel de River? Junto al flamante refuerzo, también se producirá la vuelta a los entrenamientos con el plantel profesional de Germán Pezzella, el campeón del mundo que se viene de recuperar de una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla.

Con estas novedades en el plantel, habrá dos futbolistas que perderán terreno: Ulises Giménez y Facundo González. El primero no tuvo minutos en este 2026, mientras que el segundo jugó 90 minutos ante Banfield, pero como lateral izquierdo, mostrando una versatilidad que podría darle más oportunidades en este semestre. En resumen, Coudet ahora deberá administrar la abundancia en un puesto en el que estaba al borde de la carencia: Lucas Martínez Quarta (29 años), Lautaro Rivero (22), Germán Pezzella (34), Tobías Ramírez (19) y Paulo Díaz (31) son los cinco centrales con experiencia con los que contará para un semestre que se definirá en este mes y medio.