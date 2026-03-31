Angus Young cumple años y lo festeja en Argentina: lo qué tenés que saber antes del último show de AC/DC en River Plate

Tras los recitales del 23 y 27 de marzo la banda australiana se despide de su paso por el país en lo que se espera sea una noche histórica.

La vuelta de AC/DC a la Argentina ya es un hecho, tras los recitales del 23 y 27 de marzo en el estadio de River Plate , esta noche la fiesta continua en lo que sin dudas es uno de los eventos más convocantes del año. Entradas agotadas , producción a gran escala y una logística que exige planificación previa para evitar demoras o confusiones en lo que será la celebración argentina del cumpleaños 71 de Angus Young .

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Superados los problemas de salud de uno de los integrantes del grupo , Stevie Young . La previa combina entusiasmo y pasión, en un contexto donde cada detalle importa para que el espectáculo salga redondo.

La banda australiana vuelve a pisar suelo argentino después de varios años, con una serie de conciertos en el estadio de River Plate. El show de hoy 27 de marzo será el segundo esta etapa, con un despliegue técnico de alto nivel : pantallas gigantes, torres de sonido y una puesta pensada para estadios.

El repertorio incluiría clásicos como "Back in Black", "Highway to Hell" y "Thunderstruck" . Aun así, siempre hay margen para sorpresas. El orden final de temas suele variar, algo habitual en este tipo de producciones.

La expectativa es alta no solo por el regreso, sino por el contexto, ya que una generación que creció con la banda y otra más joven que los verá por primera vez. Esa mezcla suele darle un clima particular a los recitales en River.

ACDC

Eruca Sativa, banda telonera

La elección de Eruca Sativa como apertura no parece casual. El trío formado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera viene consolidando una carrera con identidad propia, combinando potencia rockera y técnica sólida.

Para muchos, será una oportunidad de mostrarse ante un público masivo que quizás no sigue de cerca la escena local. Para otros, un reconocimiento lógico a años de recorrido. En cualquier caso, el desafío es grande: abrir para una banda histórica implica tiempos acotados y una audiencia exigente.

Eruca Sativa.jpg PH: Nora Lezano

AC/DC en River: horarios y accesos

Según la información difundida por la organización, las puertas del estadio abrirán con varias horas de anticipación. Se recomienda llegar temprano, especialmente para quienes tienen ubicaciones en campo.

Los accesos estarán divididos por sectores, con ingresos diferenciados para plateas y campo. También habrá controles de seguridad estrictos, por lo que conviene evitar llevar objetos no permitidos para no demorar el ingreso.

Las puertas del Estadio Monumental abrirán a partir de las 16hs. A las 18.45hs tocará Eruca Sativa y a las 19.30hs, el grupo estadounidense The Pretty Reckless. El tanto el show principal de AC/DC comenzará a las 21hs.

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La línea D de subte extiende su horario por el show de AC/DC

El servicio contará con un esquema nocturno especial y funcionará hasta la 1:30 del miércoles 1 de abril.

La única estación habilitada para el ingreso de pasajeros será Congreso de Tucumán, cabecera norte de la línea y ubicada a pocas cuadras del estadio.

La línea operará en un solo sentido, desde Congreso de Tucumán hacia el centro, y permitirá descender únicamente en estas estaciones:

Olleros

Palermo

Pueyrredón

9 de Julio

Angus Young cumple 71 años y lo celebra en Argentina

El 31 de marzo, el mundo del rock celebra la vida de un personaje tan icónico como inigualable: Angus Young. El guitarrista personifica la energía eléctrica y el espíritu indomable de AC/DC. Con su uniforme escolar, su "duckwalk" característico y su sonido electrizante, Angus ha dejado una marca única en la historia del rock and roll.

Angus McKinnon Young nació en Glasgow, Escocia, en 1955 y es el menor de ocho hermanos. En 1963, la familia Young emigró a Australia, estableciéndose en Sidney. La influencia musical en la familia era fuerte: su hermano mayor, George Young, fue miembro de The Easybeats, una de las bandas australianas más exitosas de los años 60.

A sus 71 años, Angus sigue siendo un ícono del rock and roll. Su energía en el escenario, su estilo inconfundible y su pasión por la música lo han convertido en una leyenda viva a la que el público argentino tendrá la chance de celebrar está noche en vivo.