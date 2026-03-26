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26 de marzo 2026 - 20:18

El Superclásico entre River y Boca ya tiene fecha: será el 19 de abril

El partido más esperado del fútbol argentino se jugará en el Monumental por la fecha 15 del Apertura 2026. También se confirmaron otros clásicos clave del torneo.

El Superclásico entre Boca y River será el 19 de abril.

El Superclásico entre Boca y River será el 19 de abril.

De acuerdo a lo informado, será el primer cruce para el entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, mientras que Claudio Úbeda cuenta con antecedente favorable, tras haber ganado por 2-0 en el duelo correspondiente al Clausura 2025.

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El encuentro se jugará a partir de las 17 en el Monumental y marcará el primer Superclásico con River como local desde el 27 de abril de 2025, cuando el equipo entonces dirigido por Marcelo Gallardo se impuso por 2-1, resultado que derivó en la salida de Fernando Gago de Boca.

Además, el conjunto “Millonario” buscará extender su racha invicta en el estadio Monumental, donde viene de ganar en el Apertura 2025, empatar 1-1 en la Copa de la Liga 2024 y triunfar en el campeonato 2023 bajo la conducción de Martín Demichelis.

Por su parte, Boca llega con el antecedente más reciente a su favor, tras imponerse por 2-0 como local en el último enfrentamiento, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la Copa Libertadores y consolidar a Úbeda en el cargo. Luego, el equipo alcanzó las semifinales del Clausura 2025, donde cayó ante Racing.

Otros clásicos confirmados

La programación también incluye el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se jugará el sábado 4 de abril a las 17.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El duelo llega sin un ganador desde febrero de 2024, con tres empates consecutivos, y con realidades distintas: Racing marcha cuarto en la zona B y acumula ocho partidos sin perder, mientras que Independiente es octavo en la zona A, con un rendimiento irregular y presión sobre su entrenador Gustavo Quinteros.

En tanto, la fecha 14 tendrá el clásico del Sur entre Lanús y Banfield, el lunes 13 de abril a las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Lanús atraviesa un gran presente tras consagrarse en la Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, mientras que Banfield continúa con altibajos y pelea por alejarse de la zona baja, además de arrastrar una preocupante racha sin sumar puntos como visitante.

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