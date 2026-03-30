Charly García estuvo presente en el show de AC/DC en River Plate: "Viendo y sintiendo a la escuela de rock"

La noticia de Charly viendo a la banda de origen australiano fue compartida por El Zorrito Von Quintiero en sus historias de Instagram.

García estuvo viendo a la banda liderada por Angus Young y Brian Johnson.

Charly García estuvo presente en el más reciente show de AC/DC en River Plate , la noticia fue compartida por El Zorrito Von Quintiero en sus historias de Instagram el domingo por la noche. Al posteo lo acompañó de una reflexión por haber vivido este momento junto al músico.

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“Con el jefe flasheando esta masterclass de AC/DC” , dice el texto que acompañó al video en el que aparecen unos segundos del grupo tocando en vivo y de la mirada atenta de Charly desde la platea del estadio.

“Los más grandes arriba del escenario y los más grandes abajo también. La selección Argentina de audiencia campeona del mundo cada año”, escribió el Zorrito por el público presente en River.

“Y con el más grande como fan viendo y sintiendo a la escuela de rock” , dice también la publicación ya que Charly disfrutó del recital del legendario grupo.

Cabe destacar que últimamente Charly ha sido visto en varios shows, entre ellos se destacan el reciente recital de Gilberto Gil en el Movistar Arena y un viaje a Uruguay dónde estuvo presente en un show de León Gieco.

Charly García estuvo presente en el show de Steve Hackett & Genetics

Anoche, el Movistar Arena vivió el cierre épico de The Best of Genesis – Latin American Tour 2026. Con el guitarrista Steve Hackett y la banda argentina Genetics. García dijo presente en el Movistar Arena; saludó a Steve Hackett y a los Genetics. No hubo protocolo, sólo reconocimiento entre músicos que cambiaron la historia del rock.

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AC/DC y lo qué tenés que saber de su tercer show en Argentina

La banda australiana se presentará mañana 31 de marzo para dar su tercer y último show en Argentina.

Según la información difundida por la organización, las puertas del estadio abrirán con varias horas de anticipación. Se recomienda llegar temprano, especialmente para quienes tienen ubicaciones en campo.

Los accesos estarán divididos por sectores, con ingresos diferenciados para plateas y campo. También habrá controles de seguridad estrictos, por lo que conviene evitar llevar objetos no permitidos para no demorar el ingreso.

Las puertas del Estadio Monumental abrirán a partir de las 16hs. A las 18.45hs tocará Eruca Sativa y a las 19.30hs, el grupo estadounidense The Pretty Reckless. El tanto el show principal de AC/DC comenzará a las 21hs.