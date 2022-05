Caruzzo habló sobre el nuevo entrenador de San Lorenzo

En tanto, agregó: "Hay varios nombres en carrera, yo he escuchado a siete técnicos. Con muchos hablé y con otros no. Creemos y consideramos que debemos hacer una búsqueda clara de la mejor opción para este momento de la institución. Estas 48 horas serán importantes para dar la noticia. Me voy a reunir con dos entrenadores más en el transcurso de esta tarde".

Respecto a posibles incorporaciones, el ex defensor respondió: "Yo hice mi análisis de los puestos a reforzar pero no soy quien definirá los nombres a traer, se hará con el técnico elegido".

"Lo único que me interesa es buscar jugadores que me manifiesten sus ganas de estar acá. Es lo que necesitamos hoy en día, vamos a hacer propuestas económicas que podamos cumplir", añadió Caruzzo.

Además, aseguró que hablará con Ricardo Centurión para ver cómo seguirá su situación y afirmó que Ezequiel Cerutti pretende continuar pese al vencimiento de su contrato, al tiempo que dejó dudas sobre el futuro de Yeison Gordillo y señaló que Cristian Zapata se reincorporará el próximo jueves por cuestiones personales.

En cuanto al regreso de Caruzzo al conjunto de Boedo, el ex marcador central declaró: "Siento mucha alegría de estar nuevamente en el club. Me llamó San Lorenzo y eso me movilizó, tomé la decisión inmediatamente. Necesitamos estar juntos para sacarlo adelante. El club está empezando a transitar otro camino".

Por otra parte, el plantel retornó este lunes a los entrenamientos bajo el mando del coordinador de las Juveniles, Fernando Berón, quien volvió a quedar a cargo como en los últimos partidos del torneo a raíz de la demora en la contratación del técnico.

El caso de Gordillo, en tanto, es particular: el colombiano intimó al club vía Futbolistas Argentinos Agremiados para cobrar una deuda importante y, si la dirigencia no se pone al día en 48 horas, podría solicitar la libertad de acción y quedar con el pase en su poder.