San Lorenzo usó un parche en homenaje a los 50 años de la última dictadura militar por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia del pasado 24 de marzo.
El parche especial que lució San Lorenzo por el Día de la Memoria
El motivo en homenaje a los 50 años del último golpe militar estuvo en el pecho de la camiseta del “Ciclón”.
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El escudo, con el 50 y el mítico pañuelo blanco de las Abuelas de Plaza de Mayo se lució en el pecho de la camiseta suplente de San Lorenzo, junto a la leyenda “San Lorenzo tiene Memoria”.
El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora cada 24 de marzo en Argentina para recordar a las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), iniciada con el golpe de Estado de ese día.
La fecha busca mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos, promover la reflexión colectiva y reafirmar el compromiso con los derechos humanos, la verdad y la justicia para que hechos similares no se repitan.
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