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El motivo en homenaje a los 50 años del último golpe militar estuvo en el pecho de la camiseta del “Ciclón”.

El parche especial que lució San Lorenzo por el Día de la Memoria

San Lorenzo usó un parche en homenaje a los 50 años de la última dictadura militar por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia del pasado 24 de marzo.

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El escudo, con el 50 y el mítico pañuelo blanco de las Abuelas de Plaza de Mayo se lució en el pecho de la camiseta suplente de San Lorenzo, junto a la leyenda “San Lorenzo tiene Memoria”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2036903469739577560&partner=&hide_thread=false San Lorenzo Tiene Memoria. pic.twitter.com/Sdf8RsXLgO — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 25, 2026 El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora cada 24 de marzo en Argentina para recordar a las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), iniciada con el golpe de Estado de ese día.

La fecha busca mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos, promover la reflexión colectiva y reafirmar el compromiso con los derechos humanos, la verdad y la justicia para que hechos similares no se repitan.