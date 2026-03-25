San Lorenzo llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que pese a golear a un débil Deportivo Rincón en la Copa Argentina, arrastra una más que preocupante sequía en el Torneo Apertura, ya que no gana hace cuatro partidos.
San Lorenzo visita a Deportivo Riestra, en el debut de Gustavo Álvarez como DT: hora, TV y formaciones
San Lorenzo visitará este miércoles a Deportivo Riestra, en un partido que cerrará la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y que estará marcado por el debut de Gustavo Álvarez como su director técnico.
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En la última fecha, el “Ciclón” fue goleado 5-2 como local por Defensa y Justicia, lo que marcó el final del ciclo de Damián Ayude como su director técnico, cargo en el que sería reemplazado por Gustavo Álvarez.
San Lorenzo está 10° en la Zona A con solo 13 puntos, aunque una victoria en el Guillermo Laza le permitiría terminar la fecha en puestos de clasificación a los playoffs.
Deportivo Riestra, por su parte, tuvo un desastroso comienzo en el Torneo Apertura, en el que solo sumó seis puntos y tiene que empezar a cosechar buenos resultados de manera urgente si no quiere complicarse con el descenso.
A qué hora juegan Deportivo Riestra vs San Lorenzo
Hora: 19.
Por dónde ver Deportivo Riestra vs San Lorenzo
TV: ESPN Premium
Formaciones
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Nicolás Sansotre, Antony Alonso, Matías García, Pablo Monje, Mateo Ramírez; Gabriel Obredor y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Rittis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Estadio: Guillermo Laza
Árbitro: Ariel Penel
VAR: Germán Delfino
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