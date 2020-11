La tremenda indignación de Ruggeri con la vuelta de Villa y sus críticas para la dirigencia de Boca

"Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Y me banco la que me venga. No me gusta lo que hizo Boca", arrancó su fuerte descargo Ruggeri en el programa 'F90' de ESPN.

No se salvó nadie. Así fue todo el descargo del 'Cabezón': "Yo no sabía. Cuando vi que salió a jugar, dije 'este país es una joda'. No vamos a mejorar nunca. Una noticia tapa a la otra. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara qué pasó. Que entrene y le paguen el sueldo. La piba apareció con la cara lastimada y ¿sigue todo como si nada? No es así. Yo tengo tres hijas, me pasa una cosa así y las pelotas va a jugar. ¿Va a jugar así como si nada? Nunca le levanté la mano a mis hijos y ¿viene uno de afuera y sigue como si nada porque es jugador de fútbol? Yo no lo acepto. Aplaudí en su momento a Boca. Ahora digo, muy mal. Quien sea. Riquelme, Ameal. No me interesa. Que vengan y me digan lo que quieran. No tranzo con los cobardes que les pegan a las pibas".