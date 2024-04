Video: así fue el robo piraña de tres vendedoras ambulantes en un restaurante de Recoleta

Tal como se puede ver en el video, las tres mujeres ingresaron al local junto a dos varones para realizar la venta ambulante, mientras uno de los mozos del lugar les pidió que se retiraran.

Sin ofrecer resistencia ante el pedido del trabajador, todos se fueron del lugar ante la atenta mirada de los presentes.

No obstante, una de las mujeres, rápida en su accionar, apoyó uno de los paquetes sobre la mesa y tomó al celular de la víctima que no se encontraba junto a otras dos personas y no se percató en ningún momento del robo.