Salió campeón del mundo Sub 20 con Argentina, no tuvo suerte en el fútbol y ahora se gana la vida en un parque automotor

Jugó en Rosario Central y salió campeón con Argentina en el Mundial sub 20 de Catar 1995. Descubrí quién es.

No todos los futbolistas del mundo tienen el privilegio de ganar un título alguna vez representando a su país. La vida de Julio César Bayón , exjugador y campeón mundial Sub 20 con la Selección Argentina , ha tomado un rumbo distinto desde su retirada del fútbol profesional. Ahora, apartado de los terrenos de juego, el nacido en la capital catamarqueña se desempeña en una tarea muy distinta a la que se dedicó durante gran parte de su vida: es encargado y conductor de camionetas.

Cuando era joven, Julio dejó su provincia natal para probarse en Rosario Centra l. En el Canalla no solo debutó, sino que también arrancó una carrera de varios años dándose el lujo de vestir algunas camisetas.

En muy poco tiempo, llegó a la mejor experiencia de su vida. El reconocido director técnico, José Pekerman , lo citó a Julio para que forme parte de la Selección Argentina sub 20 en el Mundial de Catar 1995 .

El Catamarqueño jugó 4 partidos en toda la competición: Holanda y Honduras en Grupos, Camerún en Cuartos y España en Semis.

El país asiático le sienta bien a nuestro país. Los dirigidos por Pekerman le ganaron en la final a Brasil por 2-0, y se coronaron campeones del mundo (como Messí y compañía en 2022). Este título significó el logro más destacado en la carrera de Bayón, que compartió el plantel con otras figuras como por ejemplo Juan Pablo Sorín y Walter Coyette.

Bayón campeón con la sub 20

No obstante, los desafíos no tardaron en aparecer. A pesar de su prometedor inicio, Bayón enfrentó dificultades para consolidarse en Central y optó por buscar oportunidades en otros horizontes. Su carrera lo llevó a defender los colores de clubes nacionales e internacionales como Salta Central, O'Higgins de Chile, Deportivo Armenio y El Porvenir, entre otros.

Sin embargo, un desafortunado incidente durante un encuentro le ocasionó una fisura craneal, poniendo en riesgo su carrera y obligándolo a una pausa en su trayectoria. Según contó para una entrevista en Clarín, el exmediocampista no puede estar demasiado tiempo en altas temperaturas, siendo esa una secuela que le dejó aquel incidente.

Tras recuperarse, Bayón continuó con su carrera en equipos como Central Norte de Salta y San Martín de El Bañado de Catamarca, club donde colgó los botines a los 32 años.

“El fútbol me cansó bastante”, comentó el exfutbolista en aquella entrevista. Además, agregó: “Plata no hice… Si me comparás con Sorín, con (Gustavo) Lombardi, con Pena o con cualquiera de los chicos, sí se podría decirse que hice menos carrera o que tuve menos éxito”.

Pese a todo, a Bayón le hicieron un partido de despedida en Catamarca y le propusieron ponerle su nombre a una de las tribunas del estadio Bientenario de la Provincia. ¿El motivo? el exjugador es el único campeón del mundo nacido allí.

Qué hizo Julio César Bayón tras su retiro

Luego de su paso por el verde césped, Bayón optó por abrir un nuevo capítulo en su vida. Alejado del mundo del fútbol profesional, encontró estabilidad en un trabajo diferente. Actualmente, se desempeña como encargado del parque automotor del Tribunal de Cuentas y maneja camionetas. Con su labor, el nacido en San Fernando del Valle de Catamarca disfruta de la tranquilidad y la serenidad que brinda esta nueva etapa.

Bayón en la actualidad

“Manejo seis camionetas y dos motos, más los choferes... Me gusta lo que hago. Tengo seis hijos y cinco nietos, trato de disfrutarlos todo lo que puedo”, declaró Julio. El campeón sub 20 se dedica hace 17 años de lo mismo y mal no le va.

La historia de Julio Cesar Bayón es un testimonio de adaptabilidad y determinación, demostrando que el éxito puede encontrarse en distintos caminos y que cada experiencia, tanto en la gloria como en los desafíos, contribuye a forjar el carácter de un verdadero campeón.