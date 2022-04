Gio Simeone sigue haciendo goles en Italia

Simeone cumplió con la "ley del ex" a los 5 minutos de juego para su 16to. tanto en el campeonato (sobre 29 partidos disputados) y el número 29 en lo que va de la temporada.

El ex Genoa, River Plate y Banfield está tercero en la tabla de goleadores de la Serie A a cinco del italiano Ciro Immobile y del serbio Dusan Vlahovic (21). Con estos números, el hijo del "Cholo" es el argentino con más goles en las cinco grandes ligas europeas durante 2021/2022.

Hellas Verona 1-0 Genoa | Huge goal for Simeone wins it for Hellas Verona | Serie A 2021/22