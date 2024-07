Kun Agüero, sobre la desregulación de las SAD: "Están cagados porque hay beneficios propios"

El ex futbolista celebró la iniciativa del Gobierno y subió la apuesta: "Están cagados porque hay beneficios propios".

Las frases se dieron en un streaming junto a Martín Pérez Di Salvo, conocido en el ambiente como Coscu, en el cual Agüero expresó: "Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas así que se vienen cosas picantes, como ustedes saben. Hay muchos que me matan pero a mí me da igual. Yo puedo opinar como todos los demás, yo opino y al que le guste bien y al que no, mala suerte. Opino que eso va a beneficiar".