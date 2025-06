Tras finalizar 13 en el GP de Canadá, Franco Colapinto lamentó: "Creo que fue una mala estrategia"

El argentino había logrado su mejor clasificación este sábado (partió décimo) y no pudo mantener la posición.

Franco Colapinto no logró mantener la décima posición que había logrado en la clasificación del sábado y finalizó la carrera en el 13° puesto en el Gran Premio de Canadá . En los últimos giros, el argentino empezó a sentir el desgaste de los neumáticos (tuvo una sola parada en la vuelta 14) y no logró mantener el ritmo . "Creo que fue una mala estrategia", anailzó luego de la carrera.

Si bien perdió tres puestos, logró su mejor resultado desde su llegada a Alpine, igualando lo que había logrado en Mónaco. En conferencia de prensa, lamentó: “Muy difícil. Creo que estuvimos en la estrategia equivocada. No se podía pasar en la recta, eso nos complicó ”, sostuvo. "Fue una estrategia que no era mala en papel, pero al final, como se dio la carrera, fue un desastre”, agregó.

En ese sentido, explicó que el plan del equipo era bueno para "aire limpio" aunque durante gran parte de la carrera tuvo "aire sucio": "Muy complicado, las gomas se gastaban mucho". No fue el finde ni el domingo que esperábamos. Tuvimos bastante mala suerte con cómo se fue dando la carrera, si no hubiéramos estado en los puntos. Hay que enfocarse en lo que viene y a sacar todo lo bueno de este finde”, agregó luego de haberse ilusionado con sumar puntos con Alpine por primera vez.

“Con el auto estuve bien, creo que fue una mala estrategia. Definitivamente, la otra estrategia fue mucho más rápida. Creo que fue lo que me hizo quedar fuera de los puntos. No la llamada tan temprana, sino por el tráfico después de los compañeros de equipos de los demás, que se quedaron afuera esperando a que lleguemos nosotros para frenarnos. Esa jugada táctica nos mató. Los que estaban adelante... Sainz, Ocon, Tsunoda, todos los que no pararon y lo hicieron muy tarde, salieron adelante nuestro después de la parada”, consideró.