Jugadora de Las Leonas se enojó por una entrevista donde le preguntan de fútbol y el regreso de su pareja a River

tuit agus albertario alario.jpg

El periodista Hugo Balassone fue quien le hizo la entrevista a la “Leona”, tras su regreso a la Argentina proveniente de la liga de Bélgica.

Balassone le preguntó en el contacto por Lucas Alario, actual pareja de la jugadora de hockey, quien suena como posible refuerzo de River.

Tuits de la bronca

Desde su cuenta de Twitter, Agustina Albertario subió el video de la nota en TyC Sports y además mostró capturas de chats con uno de los productores del programa, quien la contactaba para “robarle” dos minutos para un contacto telefónico.

“Si sos deportista, tenes 4 llamadas perdidas, te llega este mensaje sin decir que programa, pero te preguntan sobre tu carrera obvio que voy a salir al aire. Después me encontré con otra cosa. Soy una persona educada y no voy a hacer papelones al aire”, publicó en Twitter.

tuit agus albertario alario 2.jpg

Sobre la situación de Alario y su posible regreso a River

“Mirá, eso se lo tenés que preguntar a él. Yo no tengo idea, la verdad. Es una decisión que tiene que tomar él. No entiendo mucho cómo es el mundo del fútbol. El es una persona muy profesional y le toca estar allá con su club y lo nuestro está charlado. Nos extrañamos un montón y lo banco en lo que él decida, pero no sé qué responderte”, contestó Albertario al aire.

Lucas Alario tiene contrato con el Bayer Leverkusen de Alemania. “Yo no sé si volvería. Es muy difícil porque cuesta mucho para un jugador profesional irse a Europa. Sé que en River lo aman y hasta a mí me llegan mensajes que me dicen: ‘Vos no lo dejas volver'”, afirmó la jugadora de Las Leonas.