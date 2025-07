Charlas de quincho: el pastor alquimista, una cumbre fría en todo sentido y el holograma del canciller

Mato tendrá la dura tarea de entablar diálogo con la administración de Javier Milei. Burford quiere negociar desde hace bastante tiempo; y cree que el fallo de Preska es una buena oportunidad para avanzar en este sentido. En ese marco, un exfuncionario que trató a Mato de primera mano y que tiene vínculos aceitados con EEUU dijo: "Lo único esperable es que el Gobierno no negocie, que deje que corra la apelación". Habrá que ver.

El pastor alquimista

Entre tanto, como la realidad supera los quinchos, Javier Milei pasó por Chaco para inaugurar un templo evangélico, donde combinó teología, economía, política y diatribas. Así no se puede.

Pero la realidad es que el Presidente retoma su gira federal, ya que no solo se vienen las elecciones nacionales, sino que los gobernadores empiezan a hacerle sentir el rigor, y la territorialidad de la que carece LLA es su principal capital. Así, Milei fue a Chaco, y el martes estará en Tucumán, por la vigilia del 9 de julio, aunque esta vez no estarán los mandatarios de todo el país, tomando frío como hace un año.

Como sea, el líder libertario llegó a Chaco, donde gobierna un aliado como el radical Leandro Zdero, quien ya selló un acuerdo electoral con Karina Milei. Funcionó en el comicio desdoblado de mayo y se repetirá en octubre.

En ese distrito del NOA fue recibido por el pastor Jorge Ledesma, quien dice congregar a 30 mil fieles cada fin de semana, y quien inauguró el sábado la iglesia "Portal del Cielo", el templo evangélico más grande del país con capacidad para unas 10.000 personas. Pero Ledesma es además alquimista, de los libros antiguos, con una capacidad: convierte los pesos en dólares, al tipo de cambio 1 a 1, como en los noventa pero ahora.

El propio Ledesma lo explicó en sus redes, cuando un presentador le dijo que contara a su audiencia cómo construyó el templo cuando "tenía 100 mil pesos argentinos y Dios se los cambió por cien mil dólares".

Embed - Pastor Jorge Ledesma on Instagram: "¡LA SEÑAL DE DIOS QUE RECIBIMOS PARA INICIAR NUESTRO PORTAL DEL CIELO!" View this post on Instagram A post shared by Pastor Jorge Ledesma (@pastorjorgeled)

"Estábamos por comenzar la construcción del templo grande y decidimos ver que teníamos de reservas, lo ahorrado hasta ahí", comienza Ledesma su divino relato. "Entonces, hablamos con la contadora e hicimos un arqueo. Y alguien me dice: 'Usted tiene una caja de seguridad en el banco'", prosigue el pastor alquimista. Allí Ledesma decide ir a contar: "Habíamos guardado 100 mil pesos y yo había sacado 6 mil de ahí para comprar dólares". Y aquí, ¡zas! la obra del Señor: "Saqué el efectivo y había u96 mil dólares. Dije: 'Eso no es mío', pero la empleada me dijo que sí".

"Ese día comprendí que el que iba a edificar ese templo era él (Dios) y no nosotros", concluye. Quien quiera creer, que crea.

Por lo pronto, en un discurso distópico, Milei subrayó la necesidad de la "defensa de la vida" y apuntó contra "la moral retorcida" de la izquierda. En ese plano, calificó a la justicia social de "pecado" y exaltó "los valores judeocristianos". Pero eso es anécdota.

Una cumbre fría, en todo sentido

La 66° Cumbre del Mercosur que se celebró la semana pasada en Argentina dejó magros resultados, aunque una certeza: los problemas de calefacción atraviesan a todas las dependencias estatales. Al igual que en Casa Rosada, en Ministerio de Relaciones Exteriores también se sufrieron -aunque menos- las bajas temperaturas. “El sistema puede colapsar si lo ponemos al mango”, explicó un trabajador a Ámbito sobre la situación del edificio, el cual en verano también sufre problemas, pero a la inversa: las paredes vidriadas hacia el exterior ocasionan un "efecto pecera" que sofoca a sus trabajadores.

No obstante, el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la empresa de administrar el bloque regional y traspasar el mando a Brasil, lo que dejó una sensación de alivio en el Ejecutivo. “Estamos acá por obligación”, resumió a este medio uno de los funcionarios que compartieron con el Presidente el cónclave de jefes de Estado. Es que Milei aborrece de los organismos multilaterales, y más del Mercosur, en un contexto de presidentes que están bastante más a la izquierda del libertario, a excepción del paraguayo Santiago Peña.

Al encuentro arribó, entre otros, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien eligió una corbata con los colores de su bandera para la ocasión. Más allá de los gestos –compartió un frío saludo con su par argentino y un discurso plagado de diferencias con los libertarios- una de las cosas más incómodas de su visita fue que la seguridad demoró su ingreso por un problema de acreditación con su fotógrafo, que lo obligó a esperar en las escalinatas del Palacio San Martín. En paralelo, dio un claro mensaje de política regional al visitar a Cristina Kirchner en su departamento de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/1940838125380784457&partner=&hide_thread=false Visitei hoje a companheira e ex-presidenta Cristina Kirchner (@CFKArgentina) em sua residência, em Buenos Aires. Fiquei muito feliz em revê-la e encontrá-la tão bem, com força e gana de luta.



Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação… pic.twitter.com/EMRwu5GiZj — Lula (@LulaOficial) July 3, 2025

La reunión de los presidentes fue tan protocolar, que para el mediodía del jueves la mayoría de las delegaciones se retiraba del país. De hecho, durante la segunda jornada –y a diferencia de la primera- no se contempló el almuerzo para la prensa que cubría el evento y comenzó a desmantelarse el salón de trabajo pese a que muchos corresponsales extranjeros todavía tenían que enviar sus artículos.

Más allá de que el evento sirvió para confirmar las diferentes posturas respecto a la utilidad de los bloques regionales y la ineficiencia estatal para calefaccionar sus diferentes sedes, hay un interrogante que no pudo ser despejado. Es que muchos de los medios acreditados por el exterior se preguntaban si el canciller argentino Gerardo Werthein realmente existe o es una suerte de holograma. Los rumores surgieron a raíz de que, durante la primera jornada de la cumbre, se le prometió a la prensa una conferencia encabezada por el funcionario con motivo del acuerdo Mercosur-EFTA, pero al llegar al salón dispuesto para tal fin, el ministro no se presentó personalmente sino a través de una pantalla. Ante la inquietud, la prensa que jugaba de local no pudo aclarar mucho: son pocos –por no decir ninguno- los periodistas que tienen trato con el exembajador argentino en Estados Unidos.

Una diputada armó las valijas

Dicen que en la Legislatura bonaerense hay más bloques que bancas, y que el clima interno está tan fragmentado que hasta los mozos del recinto ya no saben a qué escaño llevar el café. La última en patear el tablero fue Constanza Moragues Santos, que, con gesto firme y carpeta bajo el brazo, presentó su propio sello: Desafío Bonaerense. Sí, otro monobloque más.

Los movimientos se dan en la previa del 9 de julio, día del cierre de alianzas para las elecciones de septiembre. Un cierre que promete ser caliente, con vistas al siguiente deadline, el de listas el 19 de julio. La pulseada Kicillof-La Cámpora sigue escalando, pero en rigor todos los espacios tienen sismas que hacen crujir el tablero.

La rubia de Banfield, con formación en Comunicación Social y llegada a la Cámara de la mano de José Luis Espert en 2021, ya venía amagando con la ruptura desde hace semanas. El runrún empezó a circular fuerte tras aquella sesión especial de mayo, donde solo tres diputadas de URF (Unión, Renovación y Fe) dieron quórum mientras el resto miraba para otro lado. El quiebre era cuestión de tiempo. Y el tiempo llegó.

Moragues rompió filas y abandonó la bancada que conduce Gustavo Cuervo y que nuclea a varios ex-LLA. Dicen los pasillos que a Moragues no le cerraban ni el tono de conducción ni el rumbo político que venía tomando URF. Lo cierto es que la nueva bancada lleva un nombre sugestivo y ambicioso: Desafío Bonaerense. Un mensaje en sí mismo.

Con esta movida, el bloque de Cuervo queda con ocho integrantes: Fabián Luayza, Blanca Alessi, María Salomé Jalil Toledo, Viviana Romano, Marín Rozas, Sabrina Sabat, María Laura Fernández y el propio conductor. Por ahora. Porque hay quienes dicen que la sangría podría ampliarse en los próximos días.

El mapa político en la Cámara baja bonaerense suma así su décimo bloque, en un escenario donde las bancas se multiplican: están Unión por la Patria, LLA, PRO, los dos bloques radicales, la Coalición Cívica, la izquierda dividida en MSTA y PTS, URF, y ahora también la solitaria Moragues.

Vacaciones de invierno, en liquidación

El CEO local de una cadena internacional hotelera almorzaba con hombres de negocios en un conocido restaurantes de pastas de Puerto Madero.

Entre cintas negras con frutos de mar, especialidad de la casa, el ejecutivo se mostró resignado por la dramática situación que atraviesa el turismo receptivo en el país. Obviamente, el atraso del tipo de cambio lleva a que todos se vayan y nadie venga. Una explicación, claro, al déficit de más de u$s5.000 millones en la cuenta corriente.

El CEO de la empresa, multinacional, daba datos alarmantes a pocos días del inicio de las vacaciones de invierno. Los charters de Brasil se cancelaron casi en su totalidad y los turistas cariocas, paulistas y de otras regiones del vecino país, que dejaban sus dólares en la Patagonia, se inclinan ahora por la oferta de nieve de Chile, que para colmo olió sangre y propuso precios más agresivos para atraer visitantes.

Cerro Catedral Esquí 2.jpg El Cerro Catedral, en Bariloche, en años de ocupación total. Este año se espera poca concurrencia.

"En Buenos Aires los hoteles funcionan: hay gente que viene a recitales, a eventos deportivos, tripulaciones de vuelos internacionales que hacen noche en la capital. Pero el resto del país...", explicaba a los otros comensales.

Los niveles de ocupación en las provincias están en mínimos solo comparables a la salida de la pandemia, refería. Y hay destinos de nieve que tienen un nivel de reservas del 20%, lo que está llevando a que los centro de esquí estén en liquidación, a poco de empezar la temporada.

Entre el atraso del dólar y los precios caros de estas pampas, el turismo atraviesa una crisis, que golpea al rubro hotelero.

Optimismo de automotrices, con precios que se acomodan

Con un panorama alentador en el mercado automotor argentino, marcado por el repunte en los patentamientos y una mayor disponibilidad de modelos, las terminales y marcas importadoras aprovechan el envión para renovar su oferta. En ese contexto, Stellantis y Audi protagonizaron en los últimos días dos presentaciones clave: una desde Córdoba, con producción nacional, y otra en Buenos Aires, enfocada en el segmento premium.

En un evento realizado en San Clemente, Córdoba, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, trazó el rumbo de la flamante Fiat Titano, la nueva pick up mediana que ya comenzó a salir de la planta de Ferreyra. Rodeado de invitados, tablas de fiambres, exquisitas empanadas de carne y un asado al costillar que deslumbró a los comensales, el ejecutivo delineó los objetivos comerciales e industriales del grupo.

titano.jpg La Fiat Titano en las sierras cordobesas, donde se dio a conocer.

“El número que tenemos en mente es vender unas 1.000 unidades por mes, lo que nos llevaría a 12 mil anuales, es decir un 2% del mercado total y un 10% dentro del segmento. Todo va a depender del rendimiento en los planes de ahorro, que hoy son nuestra herramienta más potente”, explicó Zuppi. Sobre el contexto del segmento de pick-ups, advirtió que “viene cediendo participación en el total del mercado, pero con los volúmenes que manejamos, podríamos posicionarnos en el cuarto lugar entre las medianas”.

La producción de la Titano representa uno de los proyectos industriales más relevantes de Stellantis en el país. Para este año se espera fabricar 15.000 unidades, con una proyección de 45.000 al año a partir de 2026, sumando exportaciones y nuevos modelos.

Sobre la evolución de los precios, fue claro: “Todo dependerá del tipo de cambio. Hoy la rentabilidad está muy ajustada, algo que afecta a toda la industria. La lógica es simple: si hay escasez, suben los precios; si hay stock, llegan las bonificaciones”. Puso en palabras claras lo que, todo consumidor sabe, ocurre en los concesionarios. Pregunta que los CEOs se cansaron de recibir en tiempos en que no llegaban autos al país y los salones de ventas eran un festival de sobreprecios, que en algunos casos eran cercanos al 100% del precio de lista.

Zuppi, que también es el presidente de ADEFA, la entidad que agrupa a las terminales locales, también se refirió al freno temporal en los reintegros a las exportaciones, una medida que preocupa al sector: “Confiamos en que se restablecerá pronto el esquema anterior. El impacto por ahora es menor, pero necesitamos certezas”.

Mientras tanto, en el Audi Lounge de Palermo, la marca de los cuatro anillos presentó oficialmente el nuevo A5 Sedán, en un ambiente distendido pero cargado de señales de recuperación. Entre bandejas con quesos brie y jamón crudo, el Gerente General de Audi Argentina, Conrado Wittstatt, sorprendió con un dato contundente: el precio local del nuevo modelo es prácticamente igual al de Alemania.

“El A5 Advanced 204cv S-Tronic se vende en Alemania a 67.800 dólares. En la Argentina, su precio es de 68.100. Una diferencia mínima”, subrayó Wittstatt, destacando lo inédito de esta paridad en un país históricamente impactado por la presión impositiva. Fundamentalmente, las marcas de lata gama celebraron los cambios en el impuesto interno, eliminados en la primera escala y reducidos en la segunda.

Audi A5.JPG El A5, con precio similar al de Alemania. Un hecho inédito.

El ejecutivo de la automotriz alemana lo atribuyó a un contexto más favorable para el segmento premium: “Venimos de años con volúmenes muy bajos por las restricciones que todos conocemos. Hoy el escenario se ha normalizado, podemos reabastecernos desde nuestras casas matrices y la política fiscal se volvió más previsible”.

Además, reconoció el respaldo de la compañía a nivel global: “La casa matriz nos apoya con condiciones e incentivos para que podamos ofrecer precios más competitivos. Eso nos permite acompañar la reactivación del mercado con una oferta sólida y atractiva”.

Horóscopo: hoy, Dinero

Aries: Saca un préstamo hipotecario para una refacción de hogar que no hará. Decide dejar de pagar la deuda de la tarjeta de crédito y todos los servicios. Le cuenta a sus amigos que tiene un ahorro de miles de dólares en un plazo fijo.

Tauro: Invierte en pesos con tasas altas y pasa ganancias a dólares. Accede a información privilegiada para seguir montado en la bicicleta. Usted es un ganador.

Géminis: Una de cal y una de arena: su empresa ajusta personal y lo despiden, pero se lleva una cuantiosa indemnización que además le rinde mejor por la mejora del salario en dólares. Se pone una cancha de pádel.

Cáncer: El sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. Observa los datos oficiales que indican que los salarios le ganaron la inflación y que crece el consumo. Se pone feliz.

Leo: Decide cargar combustible de madrugada con el sistema de autodespacho. Ahorra un 5% pero le roban el auto.

Virgo: Este es el año para viajar al exterior. No lo hizo en los 90 y sabe que no puede dejar pasar la oportunidad. Compra un pasaje para Miami para el 25 de octubre y de paso puede justificar que no votará en las elecciones. Reza porque sabe que es temporada de huracanes.

Libra: Compra una nueva criptomoneda que promete altos rendimientos. Lo estafan y pierde toda la inversión.

Escorpio: Aprovecha la importación de autos usados y compra un Dodge Charger. Se le rompe el cigüeñal y no hay repuestos en todo el país. Decide venderlo, pero no hay demanda.

Sagitario: Se dio de baja en la prepaga en 2024 por la suba de los planes. Se va a atender al hospital público, pero los médicos están de paro. Decide volver a la prepaga y le cobran el doble que hace un año.

Capricornio: Hace una jugada audaz: convierte su pyme industrial en una empresa importadora. Igual se funde.

Acuario: Aprovecha la baja de la inflación y saca un préstamo UVA a 20 años. Su familia le dice que está loco, pero usted confía en el país.

Piscis: Es un picarón. Ingresa al sistema formal los dólares provenientes de sus actividades ilícitas, sin controles. Usted es un ganador.