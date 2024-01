Ley ómnibus hoy minuto a minuto: Diputados debate contra reloj en busca de un dictamen

Live Blog Post

Germán Martínez, de Unión por la Patria: "El oficialismo no se anima a argumentar en favor de la ley"

Durante su intervención en el plenario, Germán Martínez -presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria- volvió a criticar la organización de la discusión parlamentaria, dado que “más de 25 comisiones se vieron afectadas en su competencia de análisis por la ley ómnibus, pero la giraron a tres”. A su vez, insistió en la falta de presencia del jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor Federico Sturzenegger durante el debate, y recordó que se rechazó la iniciativa del representante de la ONU para Sudamérica, Jan Jarab, de participar.

Asimismo, criticó que “el borrador del dictamen circuló -como todo en este tiempo- entre Whatsapp y trascendidos periodísticos; aparecen primero en las páginas web que en la mesa de entrada oficiales de los diputados y diputadas”. “¿Tienen el borrador del dictamen? ¿Dónde está el borrador? ¿Por qué no hablan de él? ¿Por qué no lo defienden ni argumentan?”, preguntó al bloque oficialista y subrayó que “la bancada oficialista no se anima a argumentar en favor del proyecto de ley que estamos tratando en una reunión en donde pretenden sacar dictamen”.

Finalmente, se refirió a las modificaciones sobre la Ley de Hidrocarburos presentes en el nuevo borrador de la ley ómnibus: “Le pedí a un diputado de nuestro bloque para conocer si eso era lo que habían acordado los gobernadores de las provincias productores de hidrocarburos y no: los gobernadores no pidieron nada de la nueva redacción, porque hay un artículo que autoriza a exportar toda la producción que se quiera”. "Estamos convencidos de que más temprano que tarde, vamos a tener una cantidad de diputados de distintos espacios políticos que se van a dar cuenta que es un gravísimo error darle más facultades a este Presidente que quiere atropellar todo", concluyó.