Ley ómnibus: Gobierno se encamina al dictamen tras nuevos cambios en el proyecto

El Gobierno escuchó, se reunió y aceptó modificaciones. Este martes a la mañana convocó a una sesión para la misma jornada a las 18 horas y, luego de las presiones de los mandatarios de Juntos por el Cambio , se postergó nuevamente el encuentro para las 20:30. Todo sea para alcanzar el dictamen con el nuevo borrador de la ley ómnibus , que más que eliminar 140 artículos posterga esos debates. Los diputados dialoguistas no encontraron el espíritu de sus demandas en tres apartados: retenciones, privatizaciones de 40 compañías estatales, las emergencias en materias tarifarias y previsional y una actualización tardía de haberes jubilatorios .

Tirando para no aflojar: la expresión se convirtió en la postura de negociación que sostiene el Gobierno con el paquete de medidas que presentó en sus dos primeras semanas de gestión. En el ámbito discursivo -el que mejor administran-, los funcionarios oficialistas sobrellevan las jornadas con acusaciones y advertencias a legisladores y mandatarios . En simultáneo, apareció un gesto para las provincias y enviaron un proyecto de ley que restituye el piso del impuesto a las Ganancias para trabajadores que perciban u$s 1.350.000 de bolsillo , con ajuste trimestral, resolviendo el debate de los fondos para la coparticipación.

gobernadores-jxc.jpg Los gobernadores de JxC en Casa Rosada. Prensa Gobernadores JxC

Ley ómnibus: definición minuto a minuto

Todas las medidas apuntan directamente a vigorizar fondos provinciales y a dotar de mayor autonomía para administrarlos, con una de ellas directamente circunscripta a la ciudad de Buenos Aires. A medida que el documento circulaba, los diputados ingresaban al anexo de la Cámara para participar del primer horario que se había dispuesto para el debate (18 horas). Pichetto, Gutiérrez, López Murphy y Monzó, cuatro de los miembros más colaborativos de Hacemos Coalición Federal, se mostraron juntos para la prensa en la esquina del edificio parlamentario. "Estamos en una tarea de ajustar el dictamen", señaló Pichetto ante los cronistas, sin precisar ningún tipo de reforma solicitada. Trascendía la posibilidad de que busquen un dictamen propio con respaldo del radicalismo y que incluso un sector del PRO estaba descontento con el nuevo proyecto: con fragmentaciones internas de la oposición dialoguista, el horizonte del quórum parecía más lejano para el oficialismo.

Emilio Monzó Nicolás Massot Miguel Pichetto.jpg Monzó, Massot y Pichetto, parte de la oposición dialoguista de Hacemos Coalición Federal.

Sin embargo, minutos antes de que inicie la sesión se publicó un cambio de horario de plenario: pasó a ser a las 20:30 horas. En simultáneo, desde el entorno de los gobernadores de Juntos por el Cambio informaban a Ámbito: “Hay acuerdo. Hay dictamen de mayoría pero con disidencia de la UCR y Hacemos Cambio Federal. Van a votar a favor de la ley en general y en particular en contra del aumento de retenciones”. Eso sería: llevar la ley ómnibus al recinto y modificar sobre la marcha algunos de los artículos.

En el plenario se sucederán las intervenciones de los distintos diputados –muchos de ellos, ausentes en las anteriores comisiones por participar de las mesas de negociación paralelas-, y se anticipa otro dictamen de minoría del peronismo, cuyo anhelo se ata a que el paro general convocado por la CGT nuclee tantas demandas –hasta el momento expresadas sectorialmente- para generar un cambio de postura en los diputados dubitativos.

Senado se encamina a tratar el DNU

Mientras tanto, el Senado sostiene su actividad en la espera. Su principal tarea consistió en tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el Presidente el 20 de diciembre. Conformaron la Comisión Bicameral, con minoría de Unión por la Patria pese a ser el bloque mayoritario; pero le falta de selección de los ocho representantes de Diputados que integrarían el espacio no permitieron sancionar un dictamen y el plazo definido por ley quedó vencido.

Ahora el DNU podrá ser tratado directamente por la Cámara Alta… en sesiones ordinarias, ya que no se encuentra entre el temario para el plazo extraordinario y por lo tanto no puede ser rechazado. Luego de una reunión de bloque, fuentes del peronismo señalaron a Ámbito que ya están tendiendo alianzas para rechazarlo: solo precisa tres acompañamientos y tiene al menos 5 ex aliados en el recinto, sin contar al radicalismo que ya expresó su oposición al decreto. Mientras tanto, la decisión del Ejecutivo se encuentra en proceso de revisiones y tachones por parte de la Justicia que, hasta el momento, sustancialmente sólo pausó la reforma laboral. Lo demás se encuentra vigente: la ciudadanía ya lo puede notar en medicamentos, obra social y alquileres.