Dólar: cómo los turistas externos jugaron a favor de la táctica Massa

Parte de la estrategia cambiaria delineada por el Banco Central (BCRA) y el equipo del Palacio de Hacienda para cerrar el año de cara a las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anticipando la sequía del verano cambiario, se plasmó en un nuevo programa dólar soja (a $230) y en flexibilizar la liquidación de divisas de los turistas extranjeros. La primera medida, más contundente, implicó una “lluvia” de divisas antes del fin del año pasado. Pero la segunda, si bien más marginal por su impacto en las reservas, coadyuvó a que los tipos de cambios informales se movieran con cierta tónica estable en la primera parte del receso veraniego. Así lo sintieron tanto el ólar blue como los dólares financieros, dólar Bolsa (MEP) y Contado con liquidación (CCL). ¿Cuál es la explicación? La respuesta surge de los datos difundidos en el primer mes completo de vigencia de la normativa del BCRA tendiente a impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo: por la comunicación “A”7.630 (del 3 de noviembre) el BCRA decidió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes. Esto, en buen romance, les permite a los receptores de las divisas aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos de los turistas no residentes en el país.Así en diciembre pasado, los últimos datos oficiales dan cuenta que los ingresos brutos por viajes y pasajes aumentaron un 78% respecto de noviembre. “Dicho incremento se produjo tras la publicación de la comunicación “A” 7630”, explica el BCRA presidido por Miguel Pesce.