Vladimir Putin aseguró que "el conflicto ucraniano está llegando a su fin" y volvió a ofrecer ayuda por el uranio iraní

El presidente ruso se mostró abierto a un diálogo con la Unión Europea, reclamó una respuesta de Ucrania sobre el intercambio de prisioneros y advirtió por una escalada en Medio Oriente.

Vladimir Putin habló en el Kremlin tras el desfile militar por el Día de la Victoria en Moscú.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin , aseguró este sábado que “el conflicto ucraniano está llegando a su fin” , en medio de los intentos diplomáticos para sostener un cese al fuego y avanzar en negociaciones que permitan ponerle fin a la guerra con Ucrania .

El mandatario ruso habló en una conferencia de prensa en el Kremlin , poco después de encabezar el desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú . Allí también se refirió al posible diálogo con la Unión Europea , a la situación de Armenia y al conflicto en Medio Oriente.

En ese marco, Putin sostuvo que Rusia “nunca se ha negado” a negociar con el bloque europeo, luego de la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa . Sin embargo, dejó una preferencia concreta para una eventual mediación: “como candidato para el rol de negociador preferiría al excanciller alemán (Gehrard) Schroeder . De lo contrario, que elijan a un líder de su confianza”.

La declaración de Putin se produjo un día después de que Estados Unidos anunciara que Rusia y Ucrania iniciaban un cese al fuego , en el marco de la guerra que ya lleva cuatro años. Hasta ese momento, según afirmó el líder del Kremlin, Moscú no había recibido una propuesta formal de Kiev sobre el intercambio de prisioneros anunciado por Donald Trump .

“Contamos con la respuesta de Ucrania a la propuesta del presidente estadounidense . Lamentablemente, aún no hemos recibido ninguna”, señaló Putin ante los periodistas.

El jefe de Estado ruso también apuntó a otro frente diplomático sensible: la posible adhesión de Armenia, un aliado histórico de Moscú, a la Unión Europea. Sobre ese escenario, consideró que “sería completamente lógico celebrar un referéndum y preguntar a los ciudadanos armenios cuál es su opinión. En base a ello, nosotros también tomaríamos nuestra decisión”.

La propuesta de Putin por el uranio de Irán

Putin también volvió a insistir con su propuesta para que Rusia almacene el uranio enriquecido de Irán como parte de una salida diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní. “Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta”, afirmó.

Luego, buscó dar garantías a Teherán sobre el eventual traslado del material nuclear: “Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso”.

El presidente ruso recordó que Moscú mantiene cooperación con Irán en el desarrollo de energía nuclear con fines civiles, incluida la central de Bushehr, ubicada en el golfo Pérsico. También señaló que Rusia ya había almacenado uranio iraní en 2015, hasta que Estados Unidos endureció su postura.

De todos modos, admitió que la negociación permanece trabada. “Lo importante es desescalar la situación pero me parece que nadie aceptaría eso (de almacenar el uranio en suelo iraní), ni Estados Unidos ni Israel. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos”, sostuvo.

La advertencia por Medio Oriente

Al analizar la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, Putin advirtió que una profundización del enfrentamiento tendría consecuencias negativas para todos los actores involucrados.

Según planteó, si se produce “un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo”. Además, reconoció que la crisis colocó a Moscú “en una difícil situación”, debido a que mantiene “buenas relaciones” con Teherán y “amistosas relaciones” con los países del golfo Pérsico.

Por último, pidió que “se pueda detener el conflicto lo antes posible” y afirmó que, “bajo mi punto de vista, no hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento”.