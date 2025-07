El dólar en tiempo electoral: el Gobierno necesitará utilizar algún as bajo la manga para calmar a los mercados

Pese a lo mencionado, el tipo de cambio acelera tanto en el spot (precio actual) como en los futuros donde diciembre, aunque el Gobierno proyectó un tipo de cambio de $1.220, ROFEX diciembre ya cotiza en la zona de los $1.450. El informe del J.P. Morgan el fallo de YPF, y la falta de reservas ponen en jaque el plan económico, donde el Gobierno necesitará utilizar algún as bajo la manga para calmar a los mercados. La emisión de títulos en pesos con suscripciones en dólares, trajo malos recuerdo de las corridas del 2018–2019, cuando los compradores quisieron salir, al mismo tiempo que el BOPREAL serie 4 no está “aspirando” la cantidad de pesos que se esperaba en primera instancia. Aquí surge una primera pregunta, tomando una TIR del 9,5% para los bonos en cuestión, el tipo de cambio implícito era de $1.460, ¿eso quiere decir que el mercado lo ve caro, o que no hay suficiente demanda de dividendos? Creo que la respuesta está en que no es ni una ni la otra, sino que el clima pre electoral también supone relajaciones cambiarias adicionales al régimen actual posterior a los comicios de octubre. Esto sugiere presiones adicionales al tipo producto de mayor movilidad de capitales.