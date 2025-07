El penthouse récord de Madrid que se vendió por €33.000 el m2 y revela el auge del lujo inmobiliario

Más allá del récord puntual, el complejo Canalejas representa un cambio de paradigma en la oferta residencial de lujo. La vivienda adquirida se inscribe en la categoría conocida como “branded residences”, que combina residencias privadas con servicios de hotel cinco estrellas. El nuevo propietario tendrá acceso a conserjería, mantenimiento, lavandería, servicio de habitaciones, cocinero a domicilio y áreas compartidas de primer nivel: spa, gimnasio, piscina interior, solárium y terraza panorámica, gestionados por el Hotel Four Seasons.

Este modelo, que fusiona hospitalidad y residencial, se convirtió en sinónimo de exclusividad. Según expertos del sector, Canalejas marcó un antes y un después al revitalizar una zona céntrica que había quedado algo degradada, elevando el estándar y extendiendo el mercado prime más allá del tradicional Barrio de Salamanca.

El propio diseño del conjunto habla de esa ambición (la remodelación demandó 120 millones de euros). El Estudio Lamela lideró la remodelación de siete edificios históricos —dos del siglo XIX— que estaban en desuso tras la migración de la actividad financiera al extrarradio. La propuesta respetó y restauró fachadas, carpinterías y cerrajerías originales, integrando elementos clásicos con nuevas plantas retranqueadas que reducen el impacto visual y mantienen la escala urbana.

Canalejas Madrid Mercado Inmobiliario.webp El complejo está cerca de la Puerta del Sol, plaza emblemática en el corazón de Madrid, conocida por ser un punto de encuentro para locales y turistas, y por albergar el Kilómetro Cero de las carreteras radiales de España Imagen Estudio Lamela Arquitectos

El proyecto comprende un hotel con 200 habitaciones, una galería comercial de 15.000 m2 con firmas de lujo, las 22 viviendas de gran lujo y un estacionamiento para 400 vehículos. La intervención urbana se considera una de las más importantes de Europa en las últimas décadas, redefiniendo la oferta de Madrid como destino de inversión internacional.

El conjunto Canalejas no solo destaca por sus precios récord y servicios de lujo, sino también por su valor patrimonial. Sus fachadas exhiben un estilo ecléctico con detalles historicistas y ornamentación clásica que fueron cuidadosamente restaurados en el proyecto de reconversión.

La intervención respetó elementos originales como lucernarios, carpinterías y cerrajerías, integrándolos en un diseño que combina historia y modernidad para redefinir el estándar del segmento premium en el corazón de Madrid.

Los €33.000 por m2 en Madrid equivalen a unos u$s38.000, muy por encima de los valores más altos en CABA, donde en proyectos selectos de Puerto Madero o Palermo Chico pueden rondar los u$s10.000 por m2, cifra que muestra lo lejos que está Buenos Aires de ese récord.

Otras operaciones millonarias recientes

El récord de Canalejas no fue la única noticia del segmento en las últimas semanas. La inmobiliaria John Taylor anunció la venta de una propiedad de más de 1.100 m2 con vistas al Parque del Retiro por €20 millones, considerada la operación más relevante del año hasta ese momento.

Canalejas Madrid Mercado Inmobiliario.jpg Fachada del complejo Canalejas en Madrid, ejemplo de arquitectura ecléctica con detalles historicistas y ornamentación clásica restaurada en su proyecto de reconversión de lujo Pexels

Poco después, Villamora Inmuebles y The Well Come Home confirmaron la venta de Villa Serenity en La Moraleja por €25 millones. Conocida antes como La Casa de la Cascada, la propiedad se comercializaba en 2022 por €17 millones. El furor inmobiliario y la evolución del proyecto impulsaron su precio un 47%.

Aunque mediáticas, estas transacciones son solo la punta del iceberg. Según especialistas, mientras en 2013 el precio de una vivienda de alta gama en Madrid rondaba los €6.000/m2, hoy se ubica entre €13.000 y €20.000, según ubicación y características. Y el consenso del mercado proyecta que en cinco años el promedio podría superar los €30.000/m², haciendo habituales cifras como las de Canalejas.

Madrid, en el radar global del lujo

El último informe Barnes City Index 2025 coloca a Madrid como el destino más atractivo del mundo para los llamados UHNWI (ultra-high-net-worth individuals), superando a Dubái, Miami, Mónaco y Milán. La capital española escaló tres posiciones en un año, consolidando su lugar en un mercado global cada vez más competitivo. París, Londres, Nueva York, Roma y Austin (Texas, Estados Unidos) completan el top 10.

Canalejas departamento Madrid.jpeg Un departamento en Canalejas, con pisos de madera natural, molduras clásicas en paredes, carpinterías de calidad y una cuidada iluminación que refuerza el estilo elegante y contemporáneo de sus residencias de lujo

Este fenómeno no resulta casual. La ciudad ofrece estabilidad política, conectividad internacional, calidad de vida y una fiscalidad relativamente atractiva, comparada con otros destinos europeos. Además, el mercado residencial se encuentra menos saturado que plazas como Londres o París, ofreciendo oportunidades de valorización en barrios emergentes.

El análisis con tinte argentino

Claudio Bolotinsky, director de SiiMadrid Argentina/España, aportó su visión sobre este fenómeno. “Se trata de propiedades absolutamente exclusivas, productos que en el pasado solo encontrábamos en ciudades como Londres o Manhattan (Estados Unidos) y que hoy consolidan a Madrid como plaza global para el segmento más alto”, explicó.

Para Bolotinsky, el récord de Canalejas refleja una tendencia de fondo. “No es solo una operación aislada. Venimos de un récord previo en €25.000/m² y vemos otras ventas de €10.000 o €13.000 en zonas que no eran súper exclusivas pero tienen producto nuevo y de calidad".

Centro-Canalejas-Loby-alto-DEF.webp Lobby del edificio Canalejas

El directivo de origen argentino recordó que la demanda no solo viene de los extranjeros: “En este caso puntual, comprador y vendedor son españoles. Hay un mercado local con mucha liquidez que busca activos de calidad. Y la realidad es que la economía española, más allá de tensiones políticas, sigue fuerte. La estadística muestra crecimientos de precios del 12% o 15% anual.”

Según Bolotinsky, los datos consolidados reflejan un cambio de escala: “Hablamos de unas pocas decenas de desarrollos en toda la ciudad que apuntan al público más rico del mundo. Son emprendimientos que incluyen servicios de hotel cinco estrellas, galerías comerciales, ubicación estratégica y una demanda que cierra la operación en días".

Canalejas cupula.webp Terraza del complejo Canalejas con vistas a la histórica cúpula de la calle Alcalá y al fondo la Cuádriga del Edificio Metrópolis, íconos de la arquitectura madrileña que enmarcan la propuesta de lujo y diseño del proyecto

En su experiencia, incluso segmentos no tan exclusivos están mostrando precios crecientes. “Vi un departamento monoambiente de 34 m2 en un edificio señorial de Madrid a €315.000 en 2018. Hoy viviendas así llaman menos la atención porque el mercado se acostumbró a esas cifras.”

Potencial y desafíos para Madrid

El auge del segmento premium plantea desafíos. Los especialistas advierten sobre el riesgo de desplazar población local de barrios centrales. Sin embargo, muchos proyectos —como Canalejas— incorporan la restauración patrimonial y la revalorización de áreas históricas, transformándolas en destinos vivos y atractivos.

Canalejas departamento 2.jpeg Cocina integrada de estilo contemporáneo en Canalejas, con isla y mesada de mármol sintético, alacenas laqueadas, electrodomésticos empotrados de alta gama y pisos de madera natural que refuerzan la calidez del diseño

El fenómeno también genera oportunidades. Inversiones de este calibre movilizan empleo, dinamizan sectores como construcción, turismo, retail y servicios de lujo. Además, consolidan a Madrid como ciudad global, capaz de competir con destinos consolidados en un mercado donde los ultra-ricos buscan seguridad jurídica, conectividad y calidad de vida.

El récord de €33.000/m² en Canalejas sintetiza todo eso. Más que un dato aislado, simboliza el salto de Madrid a las grandes ligas del mercado inmobiliario internacional.