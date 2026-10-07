Los futuros de Wall Street tambalean y los rendimientos de los bonos de EEUU rebotan + Agregar ámbito en









El repunte de las acciones se detuvo y los bonos a nivel mundial caen, ya que la escalada de ataques contra petroleros en Medio Oriente nuevamente impulsó al alza los precios del petróleo.

Medio Oriente caldea el mercado: Petróleo y bonos en alerta. Depositphotos

Luego de que el S&P 500 haya tocado su máximo histórico la rueda previa, los futuros de Wall Street registran un ligero descenso este miércoles, a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro y los precios del petróleo volvieron a subir, lo que mantuvo a los inversionistas en un estado de cautela mientras esperaban las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed).

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A diferencia de ayer, esta jornada el ánimo se volvió más cauteloso a medida que el mercado reevaluaban las perspectivas sobre las tasas de interés y los costos de la energía. El crudo Brent volvió a situarse por encima de los u$s100 por barril, ante la persistencia de las preocupaciones sobre el suministro en el Medio Oriente.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió a su nivel más alto desde 2002, con un alza del 5,70%, a la espera de la publicación, más tarde este mismo día, de las actas de la reunión de política monetaria de septiembre de la Fed, en la que los responsables subieron las tasas de interés para combatir la inflación.

Los operadores estiman ahora que hay un 78% de probabilidades de que el banco central de EEUU mantenga las tasas de interés sin cambios este mes, aunque una subida de tasas en diciembre sigue estando descontada, según la herramienta FedWatch del CME Group.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,70%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,52% a la baja.

Bonos del Tesoro y petróleo al alza: ¿qué esperan en Wall Street? Robb Miller Las claves en Europa y Asia Las acciones europeas también caen este miércoles, golpeadas por los mismos factores que hacen caer a los índices norteamericanos. El Euro Stoxx cae 1,70%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,40% y el CAC francés acompaña con -1,10%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,72%. En el mercado de bonos, la situación es similar. Los bonos franceses han estado bajo presión, ya que las expectativas de un aumento de las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) y la incertidumbre política previa a las elecciones de 2027 generan dudas sobre la capacidad de Francia para sanear sus finanzas. El diferencial de rendimiento de los bonos franceses frente a los bonos alemanes — considerados un refugio seguro — se amplió nuevamente tras dos días de reducción. Se situó en 131 puntos básicos, y llegó a alcanzar casi 160 puntos básicos la semana pasada. Eso pone de relieve una nueva jerarquía en las clasificaciones de la deuda europea. Italia y el Reino Unido, que antes eran evitados, están menos expuestos, pero siguen siendo frágiles, mientras que la deuda holandesa y suiza se ha recuperado junto con la alemana. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,62%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 1,98% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,76%.