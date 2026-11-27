Tras el avance demócrata en las elecciones de medio término, crecen las promesas de rebajas impositivas, subsidios y beneficios sociales para reducir el costo de vida. Sin embargo, el elevado endeudamiento y el déficit fiscal abren un interrogante: ¿cuánto puede gastar el Gobierno para hacer más accesible la vida de los estadounidenses?

Una palabra poco atractiva se convirtió en el grito de batalla ganador de los demócratas en las elecciones de medio término de Estados Unidos a principios de noviembre: "asequibilidad". Donald Trump todavía no recibió el mensaje. El 25 de noviembre, cuando nuevos datos mostraron que la inflación anual trepó al 3,8%, su administración propuso otra ronda de aranceles a las importaciones de 14 socios comerciales. China fue amenazada con gravámenes de hasta el 20%, adicionales a los ya existentes; Vietnam, con aranceles de hasta el 35%. Un impuesto a las importaciones es una respuesta peculiar a las quejas de los votantes por el costo de vida.

Los demócratas tienen una respuesta diferente a los problemas de asequibilidad de Estados Unidos: abrir las arcas públicas . Tras su triunfo en las elecciones de medio término, prometen alivios impositivos, beneficios más generosos y una ayuda para prácticamente todos los gastos de los hogares. Sin embargo, volcar más dinero público en una economía que ya está en auge también es una respuesta peculiar. El PBI se disparó a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre, la más alta en tres años. Mientras tanto, el Tío Sam registró un déficit equivalente al 6,2% del PBI en el último año fiscal, un tipo de desequilibrio que suele asociarse con guerras y recesiones. ¿Cuánto puede permitirse gastar Estados Unidos para hacer más accesible el costo de vida?

Para empezar, la crisis de asequibilidad de Estados Unidos difícilmente parece una emergencia. La asequibilidad depende del poder adquisitivo, que puede mejorar mediante un aumento de los ingresos reales o una reducción de los precios. En materia de ingresos, los estadounidenses ya están bastante bien. El ingreso disponible real por persona aumentó un 13% desde fines de 2019. El ingreso familiar real mediano alcanzó un récord el año pasado. Los precios de los alimentos, motivo de numerosas quejas, subieron menos del 2% en el año hasta septiembre. Incluso la nafta no es tan cara según los estándares históricos, una vez que se ajusta por inflación.

Joe Biden intentó escapar de una situación política similar cuando los precios y los salarios aumentaron después de la pandemia, diciendo: "Miren este gráfico", recuerda Bharat Ramamurti, quien se desempeñó como asesor económico del expresidente. "Fracasó estrepitosamente". Por eso, sus compañeros demócratas están tratando de demostrarles a los votantes que los escuchan y dejan la elaboración de gráficos en manos de The Economist.

Hakeem Jeffries, el próximo presidente de la Cámara de Representantes, presentó una agenda de 100 días para desarmar algunas de las medidas más impopulares de Trump: restablecer los créditos fiscales que reducen las primas de los seguros médicos; revertir los recortes a los cupones de alimentos y Medicaid, el programa de atención sanitaria para las personas de bajos ingresos; y apuntar contra los aranceles. Todas estas medidas aliviarían la presión sobre los hogares. Ninguna representa una revolución en materia de asequibilidad.

Entonces aparecen los planes más ambiciosos de los demócratas. Algunos quieren ampliar los créditos fiscales para las familias con hijos y subsidiar el cuidado infantil; otros, permitir que los estadounidenses más jóvenes se inscriban en Medicare, el programa público de salud para los adultos mayores. Los controles de precios están de moda, incluido un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Trump podría vetar todas estas iniciativas o no hacerlo, si demuestra la misma disposición a trabajar con los demócratas que tuvo durante su primer mandato (o si lo convence cualquier propuesta que lleve su nombre).

El problema es que la asequibilidad no es barata (ver gráfico 1). Revertir los recortes de Trump a Medicaid y a los cupones de alimentos, restablecer los subsidios a los seguros médicos y poner fin a su extravagancia arancelaria —que ayudó a recaudar u$s173.000 millones (el 0,5% del PBI) en derechos aduaneros durante el último año fiscal— sumaría más de u$s4 billones al déficit durante la próxima década si se aprobara sin medidas compensatorias, calcula el Committee for a Responsible Federal Budget, una organización apartidaria dedicada al seguimiento de las cuentas públicas. Si se incluyen los pagos adicionales de intereses, la factura asciende a casi u$s5 billones, aproximadamente lo mismo que se proyecta que sumará a la deuda el gigantesco paquete de gastos de Trump del año pasado.

Y eso es apenas el comienzo. Una propuesta del senador demócrata Cory Booker para ampliar el crédito fiscal por hijos podría costar u$s1,4 billones en una década. Los subsidios universales para el cuidado infantil podrían sumar u$s750.000 millones. Reducir de 65 a 62 años la edad de elegibilidad para Medicare podría costar cientos de miles de millones más.

Los demócratas están fuera de la Casa Blanca, por lo que pueden permitirse soñar. Pero si esos sueños alguna vez se financian con dinero prestado, podrían convertirse en una pesadilla de asequibilidad. La presión fiscal de Estados Unidos ya está elevando los costos de endeudamiento. La "prima por plazo" —el rendimiento adicional que exigen los inversores por prestar dinero durante períodos más prolongados— subió a alrededor de un punto porcentual, según un modelo de la Reserva Federal. A su vez, los mayores rendimientos a largo plazo se trasladan a las hipotecas. El Budget Lab de la Universidad de Yale estima que las leyes que aumentaron el déficit desde 2015 sumaron u$s2.500 anuales a las cuotas de una hipoteca nueva típica. Esto ayuda a explicar el persistente pesimismo de los consumidores. En 2024, Marijn Bolhuis, del FMI, y sus coautores descubrieron que tener en cuenta los costos de endeudamiento explicaba casi tres cuartas partes de la brecha entre el sentimiento de los consumidores y lo que la inflación y el desempleo habían anticipado para 2023.

Un mayor endeudamiento podría empeorar las cosas. Una investigación de la Reserva Federal de Dallas sugiere que sumar diez puntos porcentuales a la relación entre la deuda y el PBI de Estados Unidos podría elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alrededor de 0,3 puntos porcentuales, según las relaciones históricas. Con déficits ya tan elevados, los inversores podrían mostrarse todavía menos tolerantes. "Hace cuatro o cinco años se podía argumentar que no había que preocuparse por el mercado de bonos del Tesoro", afirma Ben Harris, ex economista jefe del Tesoro y actualmente integrante de la Brookings Institution, un centro de estudios. "Hoy es mucho más difícil sostener ese argumento".

El Gobierno podría gastar más y mantener la prudencia fiscal si aumentara los impuestos. La manera más sencilla de hacerlo sería revertir los recortes impositivos para los sectores más ricos que Trump mantuvo en su gran paquete de gastos. Restablecer la tasa máxima del impuesto a las ganancias del 39,6%, frente al 37% actual, podría recaudar alrededor de u$s420.000 millones en una década. Un aumento de la alícuota del impuesto corporativo del 21% al 26,5%, como propusieron los demócratas en 2021, junto con mayores impuestos sobre los ingresos por inversiones y las grandes herencias, podría llevar el total a casi u$s2 billones, según el Budget Lab de Yale (ver gráfico 2). Eso apenas reemplazaría los ingresos perdidos por la derogación de los aranceles cada vez más amplios de Trump. Medidas más ambiciosas, como eliminar la "deducción por ingresos comerciales calificados", un beneficio fiscal para los propietarios de empresas, y gravar las ganancias de capital no realizadas al momento de la muerte, podrían elevar el total a u$s3,1 billones.

Trump y los republicanos, reacios a deshacer su principal logro legislativo, se opondrían a esas ideas. Otras propuestas más extravagantes son insignificantes o directamente disparatadas. Gravar los centros de datos de inteligencia artificial podría conseguir apoyo bipartidista, pero un plan del senador demócrata Mark Warner para quitarles las generosas deducciones por depreciación apenas recaudaría u$s30.000 millones en una década, según la Tax Foundation, un centro de estudios. Un impuesto a la riqueza como el que defiende Elizabeth Warren, senadora de izquierda, podría recaudar mucho más, pero sería una pesadilla de administrar, fácil de evadir y perjudicial para la inversión. También tendría dificultades para conseguir el respaldo de los demócratas moderados, y mucho menos de los republicanos. Incluso California, un estado profundamente demócrata, rechazó rotundamente un impuesto a los multimillonarios.

La experiencia de California apunta al problema político de los demócratas. En Estados Unidos, aumentar los impuestos se convirtió en algo tóxico. Casi seis de cada diez estadounidenses dijeron en una reciente encuesta de Gallup que sus impuestos eran demasiado altos. Aunque pagan muchos menos impuestos que los europeos, los estadounidenses gastan mucho más en servicios como la atención médica y el cuidado infantil. Eso deja poco dinero disponible y ningún deseo de pagar más impuestos.

Los demócratas, que alguna vez fueron el partido de los impuestos más altos, están perdiendo el interés por reducir el déficit. Aunque la Ley de Reducción de la Inflación de Biden fue diseñada para financiarse por sí misma, ese enorme paquete de estímulo sumó casi u$s2 billones al déficit. Mientras tanto, los republicanos abrieron repetidamente agujeros en el presupuesto con recortes impositivos sin financiamiento. ¿Por qué deberían los demócratas aumentar los impuestos para reducir los déficits, sostiene el argumento, si los republicanos utilizarán el margen fiscal para bajar las alícuotas? James Talarico, el senador electo por Texas, hizo campaña con una "reducción impositiva sobre el costo de vida para la clase media".

Frente a un problema aritmético tan obstinado como el burro, el animal que representa el espíritu de su partido, los demócratas podrían optar por la solución más sencilla. Un acuerdo de "Medicare por misiles", por ejemplo, ofrecería gasto social para ellos y más gasto militar para los republicanos, con pocos ingresos nuevos para financiar cualquiera de las dos cosas. Esto podría ofrecerles a los estadounidenses cierto alivio a corto plazo, a costa de un sufrimiento a largo plazo por una mayor inflación y el aumento de los costos de endeudamiento.

En última instancia, aliviar las quejas por el costo de vida requiere algo más que abrir las arcas públicas. Significa abordar los cuellos de botella que encarecen la vivienda, la atención médica, el cuidado infantil y la energía mediante normas de zonificación más flexibles, permisos más rápidos para proyectos energéticos, mayor competencia entre hospitales y medidas similares. Y si los demócratas realmente quieren un Estado de bienestar al estilo europeo, en el que los ciudadanos no tengan que desembolsar dinero por servicios básicos, es su responsabilidad convencer a los estadounidenses de que eso justifica entregar un poco más de dinero al Gobierno.

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