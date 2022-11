Lo que se dice en las mesas

Mientras el ministro Massa y su Cirque do soleil hace todo los malabares posibles para evitar devaluar, el otro malabarista, Miguel Pesce, en el BCRA, no deja de perder reservas. Así, el tedioso tema diario es contarle las costillas a Pesce para ver hasta cuándo aguantará. El cálculo privado apunta a u$s250 millones semanales. Si vende por encima de esto habrá mucho ruido. En materia inflacionaria, el próximo martes se conocerá el IPC de octubre pero ya un gestor manejaba el dato de la consultora Ferreres y Asociados que octubre le da un 6,4%, por debajo de la inflación de CABA que dio 7%. Es temporada de elaboración de presupuestos y no hay nadie que proyecte un 60% de inflación para el próximo año, sobre todo las subsidiarias de multinacionales que a sus matrices informan 95% a 100% bien por encima de lo que le indican las Direcciones. Sigue latente la inquietud sobre las necesidades de financiamiento del último tramo del año y el rollover de la deuda en pesos. En las conversaciones mesadineristas sobrevuela una tensa calma cambiaria, hay mucha expectativa sobre futuras turbulencias. Nadie descarta algún nuevo salto del dólar y de la brecha. Sobre todo si se intensifica el ánimo por dolarizarse bajo el super cepo. Al respecto, se anticipan más medidas restrictivas. Nadie entiende cómo sobrevive el cupo de los 200.