La tendencia en criptomonedas crece este 2021 y SeSocio duplica su apuesta

Gracias a esta necesidad las criptomonedas empezaron a cobrar mayor relevancia, ya que con la tecnología actual los usuarios tienen a su disposición varias plataformas que les permiten realizar estas transacciones de forma segura como lo es Sesocio.com, el primer marketplace de Latinoamérica de inversiones que permite invertir sin montos mínimos a personas en forma rápida, fácil y segura.

Encabezando la lista, de las monedas digitales en auge, está Bitcoin, llevándose las miradas de todos en cuanto a primera inversión en criptomonedas. Con las noticias positivas de instituciones comprando grandes cantidades de Bitcoin y la incertidumbre de la economía a nivel mundial, se va consolidando como uno de los activos favoritos para los ahorristas.

Si bien, todas las inversiones conllevan riesgos, Bitcoin y muchas criptomonedas vienen con una tendencia al alza en estos últimos meses, y aunque continúan siendo activos muy volátiles, son completamente accesibles para cualquier persona que quiera ser parte de inversiones descentralizadas. A través de SeSocio se puede comprar bitcoins al precio más bajo en pesos argentinos y sin tener que pasar por trámites burocráticos.

El pasado jueves 7 de enero la cripto volvió a superar un récord histórico, llegando a los u$s 40.000 y muchos especialistas y entusiastas blockchain hicieron comentarios al respecto, cómo ser, Fernando Quirós (Periodista de Cointelegraph en español), quien conversó en vivo sobre el fenómeno Bitcoin como refugio de valor para este 2021, respondiendo también las consultas de la comunidad a través de la cuenta de instagram oficial de SeSocio.

En 2017 por ejemplo, muchos inversores compraron a precios cercanos a los u$s 20.000, luego se produjo una caída en el precio que volvieron a recuperar en estos últimos meses. La realidad es que hasta que los inversores no venden sus posiciones, las ganancias no son ganancias y las pérdidas no son pérdidas, pero la psicología juega un rol muy importante en las finanzas y los mercados.

“A los nuevos usuarios que ingresan al mundo de las criptomonedas, siempre se les recomienda ingresar una porción minoritaria de sus ahorros. Incluso muchas veces con algún pequeño capital que no necesiten y que estén dispuestos a no utilizar en el largo plazo”, explica Lucas Marincovich, Blockchain Business Development de SeSocio.

Actualmente, cualquier usuario puede vender cualquiera de las criptomonedas disponibles, tanto en pesos como en dólares y retirarlos a cuenta bancaria. Otra manera de retirar, es hacer directamente el retiro de la criptomoneda, sin pasar por pesos o dólares.