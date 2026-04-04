Fuerte temporal en el AMBA: calles inundadas, destrozos y servicios afectados en distintas zonas

Se registraron recipitaciones de entre 50 y 80 milímetros en dos horas. Algunos lugares se volviero intransitables.

Calles inundadas por el temporal en el AMBA.

Un fuerte tempora l golpeó durante la noche del viernes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provocó inundaciones, destrozos en viviendas y complicaciones en distintos servicios. El evento ocurre luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite una alerta de corto plazo por tormentas .

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Entre las 20 y las 22 , la región registra precipitaciones de entre 50 y 80 milímetros en lapsos muy breves, acompañadas por ráfagas intensas que generan caída de árboles, voladura de techos y el ingreso de agua en viviendas y comercios.

Las localidades de Escobar y Lomas de Zamora aparecen como los puntos más comprometidos por el temporal, tanto en el norte como en el sur del conurbano .

Desde el municipio de Escobar señalaron que una ráfaga de viento “corta en duración pero muy alta en intensidad” provocó daños en distintos sectores del distrito. A partir de ese momento, desplegaron operativos con personal de Defensa Civil, Espacios Públicos, Guardia Urbana, Policía Municipal y Tránsito para asistir a los vecinos y restablecer la circulación.

En Lomas de Zamora, las autoridades destacan la magnitud del fenómeno: “Cayeron 80 mm en una hora, lo que llueve en casi todo el mes” , indicaronn, al tiempo que confirman que todos los equipos municipales y de emergencia trabajan en el territorio.

Temporal Escobar Los usuarios compartieron las consecuencias del temporal en las redes sociales.

Inundaciones, evacuaciones y complicaciones en servicios

El temporal dejó calles completamente inundadas en varias zonas del AMBA, con dificultades para la circulación vehicular y peatonal. En paralelo, se reportaron filtraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde algunos sectores deben ser señalizados para evitar accidentes.

Aunque no se difunden aún cifras oficiales sobre la cantidad de viviendas afectadas, las imágenes que circulan muestran el impacto del agua en hogares y comercios.

Los municipios refuerzan los canales de contacto para asistir a la población. En Escobar, se mantienen activas las líneas de Defensa Civil (103 y número local), mientras que en Lomas de Zamora se habilita un número de WhatsApp para emergencias.

Calles intransitables en el AMBA - inundaciones Quilmes Los municipios refuerzan los canales de contacto para asistir a la población.

El despliegue incluye tareas de limpieza, remoción de árboles caídos y asistencia directa a familias afectadas por el fuerte temporal.

Cómo sigue el clima durante el fin de semana

Tras el temporal, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables en el inicio del fin de semana. Se esperan lluvias persistentes hasta la madrugada del sábado, con posibles extensiones hacia el mediodía en algunas zonas.

Durante la tarde del sábado, las precipitaciones dan una tregua, aunque el cielo permanece mayormente nublado y continúan las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas se mantienen templadas, entre los 16 y 21 grados.

El domingo se presenta completamente cubierto, con una mínima de 13 grados y una máxima de 20, acompañado nuevamente por viento moderado.

Si bien no hay alertas vigentes para el AMBA durante el fin de semana, el organismo advierte sobre tormentas en el noroeste bonaerense hacia la noche del domingo, lo que podría anticipar un nuevo episodio de lluvias en el inicio de la semana.