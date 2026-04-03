Hallaron muerto a un enfermero con 50 ampollas de propofol y fentanilo en su departamento + Seguir en









El hombre de 44 años, oriundo de Entre Ríos, llevaba sin contacto con su familia desde el lunes. El caso se vincula al escándalo por el robo de anestésicos hospitalarios y las denominadas "Propofest", fiestas clandestinas de sedación entre profesionales de la salud.

En el departamento de la víctima se secuestraron 50 ampollas de propofol y fentanilo.

Un enfermero entrerriano de 44 años fue hallado muerto este viernes en un departamento alquilado en el barrio porteño de Palermo, en la calle Santa María de Oro. En el lugar se secuestraron 50 ampollas de propofol y fentanilo, drogas anestésicas de uso exclusivo hospitalario que no se comercializan en farmacias.

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El hallazgo se produjo luego de que la familia del enfermero perdiera contacto con él el lunes pasado, días después de su llegada a la Ciudad de Buenos Aires por motivos laborales. El cuerpo presentaba signos de venofusión y múltiples pinchazos en el antebrazo derecho, compatibles con una inyección reciente. Las drogas encontradas en la cocina del inmueble refuerzan la hipótesis de una red de consumo y sustracción de fármacos hospitalarios.

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima no habría estado sola al momento de su fallecimiento, dado que resulta prácticamente imposible que una persona se administre ese tipo de sustancias sin asistencia. Sin embargo, no se encontraron indicios de que alguien permaneciera en el lugar para aplicar técnicas de reanimación.

El caso quedó vinculado al escándalo que derivó en la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar y en la posterior imputación del médico Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse por administración fraudulenta. El Hospital Italiano radicó una denuncia al detectar el faltante de fentanilo y propofol destinados a fiestas y encuentros clandestinos conocidos como "Propofest".

La causa judicial por el robo de anestésicos hospitalarios Ante el fiscal Lucio Herrera, Boveri negó los hechos y sus abogados indicaron que realizaría una declaración por escrito. En la misma línea declaró Lanusse, egresada de la Universidad Austral, quien realizaba sus prácticas de anestesiología desde 2023. Boveri renunció a su puesto de trabajo luego de que saliera a la luz la muerte de su colega Zalazar.

La causa penal se encuentra en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, cuya investigación apunta a desbaratar la organización que facilitó el acceso ilegal a estos sedantes. El nuevo hallazgo en Palermo agrega un nuevo eslabón a una trama que ya involucra a profesionales de distintas especialidades médicas y que se extiende más allá del Hospital Italiano.

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