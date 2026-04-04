El exjefe Gabinete de Sandra Pettovello sobre el préstamo por $420 millones: "Accedí a un crédito cumpliendo con todos los requisitos"

El exfuncionario rompió el silencio y respondió a las críticas generadas a raíz del crédito hipotecario de casi $420 millones al que accedió en el Banco Nación. Pettovello lo desplazó de su cargo en las últimas horas del viernes.

El ahora exjefe de Gabinete de Sandra Pettovello , Leandro Massaccesi , rompió el silencio y dio su versión de los hechos que lo vinculan a un préstamo hipotecario por casi $420 millones en el Banco Nación: " Accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos".

El exfuncionario de Capital Humano se mostró sorprendido por lo "intempestivo de la situación" tras su desplazamiento de su cargo y se desligó de las acusaciones hacia su persona. " No vine a la política a servirme de ella ", sentenció.

Massaccesi utilizó su cuenta de Instagram para escribir un extenso mensaje en referencia a la situación de su salida del Ministerio de Capital Humano. Sobre el eje de la cuestión - el préstamo del Banco Nación - el ahora exjefe de Gabinete explicó que accedió al mismo con su pareja, siguiendo todos los legales: "La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida".

"Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar", ahondó Massaccesi y confirmó su acceso al financiamiento.

A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos.

En este escenario, Massaccesi justificó: "Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener".

"Lamento el desenlace intempestivo de esta situación", agregó sobre su inmediata salida del Ministerio de Capital Humano, por decisión de Pettovello. "Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano", sentenció.

La salida del jefe de Gabinete de Sandra Pettovello

La ministra resolvió el pasado viernes apartar a Leandro Massaccesi de la jefatura de Gabinete de su cartera, luego de que su nombre quedara vinculado a la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores.

Según pudo confirmar Ámbito, fue la propia ministra quien le solicitó la renuncia durante la jornada, y el funcionario finalmente la presentó.

sandra pettovello

De acuerdo con lo que trascendió, la decisión de Pettovello no estuvo centrada en un cuestionamiento sobre la legalidad del préstamo, sino en el costo político que implicó el caso dentro de un ministerio que intenta sostener un perfil de fuerte austeridad y bajo nivel de exposición.

En ese marco, la toma del crédito fue interpretada como incompatible con la línea de conducta que busca imponer la titular de Capital Humano, donde prima una lógica de tolerancia cero frente a situaciones que puedan entrar en tensión con el discurso oficial.

No se trata, además, de un criterio nuevo dentro del área. En octubre de 2024, Constanza Cassino ya había sido desplazada de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia tras la compra de una cafetera, en un episodio que funcionó como antecedente interno de esa vara disciplinaria.

Massaccesi, hijo del exgobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, había sido formalmente nombrado en el cargo en agosto de 2024.

Su desembarco en el ministerio no había sido lineal. De hecho, se produjo en medio de una disputa silenciosa dentro del oficialismo, marcada por tensiones entre Pettovello y el asesor presidencial Santiago Caputo, que buscaba ganar influencia en el área luego de la salida de Fernando Szereszevsky, por entonces uno de los hombres de mayor cercanía con la ministra.