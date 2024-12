Desregulación del transporte: la UTA pide que los trabajadores “sean consultados” para evitar “potencial inseguridad”

Lo transmitió a partir de un comunicado. Aclaran que el gremio no está en contra de la desregulación que haga competitiva la actividad, pero busca advertir que el objetivo no debe basarse “solo en el pensamiento teórico”.

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) se pronunció a partir de la Resolución 57/24 que establece el procedimiento para convertirse en proveedores de pasajeros. En un comunicado, solicitan que “ los trabajadores sean consultados y oídos” porque la desregulación “ no puede sólo basarse en el pensamiento teórico” .

Asimismo, el gremio aclara que “no se está en contra de la desregulación de sectores que hagan competitivas las actividades”, pero realizan las advertencias “en cuanto a que, las teorías (a veces ingenuas), no funciona linealmente en la realidad (y éstas faltas de funcionamiento, puede tener costos altos, no sólo económicos)”.

En ese sentido, la UTA considera que cualquier desregulación que se intente, “debe ser analizada por todos los actores de la actividad, para que resulte beneficioso o los pasajeros, sin afectar su seguridad, ni la seguridad de los trabajadores, ni la seguridad operativa”. “Desregular por desregular, puede tener efectos nocivos y contrarios al deseado”, resaltan.

Por último, entienden desde el sector de Roberto Fernández que la desregulación “no puede sólo basarse en el pensamiento teórico, hay que ver experiencias y nuestra propia experiencia” y por eso solicitan que los trabajadores sean “consultados y oídos” para evitar que “potenciales problemas y potencial inseguridad”.