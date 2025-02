Dólar: el BCRA acelera la intervención en la brecha tras el escándalo de $LIBRA y preocupa el drenaje de reservas

El impacto del escándalo de $LIBRA en el plano político es evidente. Aunque de forma algo menos nítida, la presunta criptoestafa que involucra a Javier Milei también dejó efectos en el plano financiero. Si bien el dólar CCL acumula una moderada suba semanal del 1,5%, esto no implica que la demanda de divisas no se haya recalentado. Es que, en los últimos días, los operadores de la city constataron que el Banco Central aceleró sus intervenciones para contener la brecha con divisas de las reservas . Y estiman que en el último mes habría utilizado más de u$s1.000 millones con ese objetivo.

Aún no hay datos oficiales que lo confirmen, pero los indicios abundan. Una constante fue ver en las pantallas una fuerte oferta de los bonos con los que se operan los dólares financieros en los últimos minutos de las ruedas, que en el mercado atribuyen a la participación del BCRA .

No se trata de algo nuevo. Desde mediados de diciembre, la autoridad monetaria profundizó la intervención sobre la brecha a través de la venta de dólares de las reservas, que en términos netos siguen en terreno muy negativo. En la segunda mitad de ese mes, el BCRA utilizó u$s325 millones; en la primera quincena de enero, u$s619 millones . Ambos datos fueron revelados por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Dólar, criptoestafa e intervención

En los últimos días, al compás de las repercusiones del escándalo de $LIBRA, que involucran al Presidente, las mesas de la city identificaron una mayor presencia de la entidad que preside Santiago Bausili.

“Luego de la irrupción del ‘criptogate’, se registró un fuerte salto en el volumen operado de GD30 y AL30 en D y C (MEP y CCL, respectivamente) que sugiere intervención del BCRA. En las últimas dos ruedas fue u$s152 millones y u$s167 millones”, sostuvo Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un reporte enviado a sus clientes.

image.png

Se trata de un volumen negociado de los bonos con los que suelen operarse los dólares financieros que no se veía desde mediados de enero, a pesar de que en las ruedas previas ya se observaban montos superiores a los habituales. A partir de esa pista, los operadores infieren que la venta de reservas para contener la brecha se habría vuelto a acelerar tras el estallido del criptoescándalo.

Cabe recordar que esta es la vía directa de intervención oficial sobre los dólares financieros, pero no es la única. Las presiones alcistas ocurren a pesar de la continuidad del “dólar blend”, una vía de intervención indirecta que deriva el 20% de la liquidación de exportaciones al mercado del CCL y hace que esas divisas (unos u$s1.300 millones por mes) no ingresen a las reservas. El accionar del BCRA refleja que el “blend” no resulta suficiente para abastecer la creciente demanda de dólares.

Intervención y reservas en baja

Apuntalado por la liquidación del endeudamiento privado en moneda extranjera, el BRCA sostuvo un considerable ritmo de compras en lo que va del año pese a la creciente sangría de divisas por turismo al exterior y a la compresión del superávit comercial, derivadas de la apreciación cambiaria y la apertura importadora. Sin embargo, del 7 de enero a hoy las reservas brutas cayeron en u$s4.543 millones.

PPI calculó la evolución de las reservas desde entre el 10 de enero y el 14 de febrero, y despejó el efecto del pago a los bonistas: cayeron u$s2.103 millones, a pesar de que en ese lapso el Central compró u$s2.097 millones en el mercado oficial.

¿Qué pasó? En el medio hubo pagos de deuda a organismos internacionales (incluido el FMI) por u$s838 millones, los encajes descendieron u$s2.388 millones (en medio de la sostenida salida por goteo de depósitos en dólares) y las operaciones con el Sector Público fueron negativas en u$s363 millones. El otro gran factor fue la intervención directa del BCRA sobre la brecha cambiaria.

PPI explicó que, en las planillas del BCRA que muestran los factores que inciden en la evolución de las reservas, la categoría “Otros” restó u$s610 millones. Esa categoría “se compone por variaciones en valuaciones como también pases pasivos en dólares con el exterior, y las intervenciones en el CCL/MEP, entre otras operaciones”, señaló en su informe.

Sin embargo, en el período analizado las tenencias de oro del Central aumentaron su valor en u$s426 millones, mientras que los yuanes en cartera subieron en u$s156 millones a raíz del repunte de sus cotizaciones frente al dólar. “Por ende, hay un resto sin explicar de -u$s1.192 millones”, advirtió PPI. Si bien no hay datos oficiales que ratifiquen que este monto haya sido pura intervención del BCRA en los dólares financieros, “todo apunta a que podríamos inferirlo”, concluyó. Consultado por Ámbito, un operador de la city, que prefirió el off the record, coincidió en que el monto utilizado en ese lapso habría superado los u$s1.000 millones. A eso, habrá que sumar lo de las últimas ruedas.

Factores de presión sobre el esquema cambiario

Más allá del impacto del criptoescándalo, esta dinámica muestra que existen factores que presionan sobre la estrategia de profundizar la apreciación cambiaria en un contexto de escasez de divisas. La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia analizó tres de ellos y advirtió: la cantidad de pesos crece más rápido que las reservas, las importaciones crecen más rápido que las tenencias internacionales del BCRA y los vencimientos de deuda en dólares de los próximos meses representan una abultada carga.

Respecto del primer punto, señaló que, entre junio de 2024 y febrero de 2025, los pesos en circulación sumados al stock en cajas de ahorro y cuentas corrientes privadas crecieron 55% medidos al CCL. En contraste, las reservas brutas cayeron 1,5%. “Así, hay más pesos líquidos que podrían presionar sobre el dólar que reservas para responder”, plantearon los analistas del Bapro.

image.png Fuente: Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Por otra parte, señalaron que, entre junio de 2024 y enero de 2025, las importaciones crecieron 40% (sin estacionalidad), mientras que las reservas brutas avanzaron 4%. “De esta forma, la demanda de dólares crece más rápido que su oferta. Como resultado, los meses de importación que cubren las reservas cayeron de 6,4 a 5,2”, advirtieron.

Además, calcularon que los vencimientos de deuda en moneda extranjera tanto del sector público como de las empresas ascienden a u$s18.900 millones en lo que resta del año: u$s6.400 millones de acá a fines de junio y u$s12.500 millones en el segundo semestre.

Mientras Milei y Luis Caputo buscan cerrar un nuevo programa que incluya nuevo endeudamiento para apuntalar las reservas y, según prometen, abrir el cepo, el Bapro concluyó: “El aumento más acelerado de la cantidad de pesos y de la demanda de dólares con relación a las reservas podrían tensar al tipo de cambio en los próximos meses”.