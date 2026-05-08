Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 8 de mayo

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El dólar oficial mayorista subió este jueves, pero se mantuvo por debajo de los $1.400, a $1.396 para la venta. En el mercado local, el S&P Merval retrocedió 1,6%, mientras que los bonos en dólares cayeron en Wall Street y el riesgo país se ubicó a 522 puntos básicos. La expectativa está puesta en cómo operará el mercado este viernes, una rueda en la que los inversores siguen con atención los nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.