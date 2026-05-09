Delcy Rodríguez representará a Venezuela en la disputa con Guyana por Esequibo + Seguir en









Se trata de una zona disputada por ambas naciones desde el s XIX. Desde Venezuela describieron las posturas de Guyana como “negacionistas” y “repetitivas”.

El equipo legal venezolano se alista para exponer el próximo lunes lo que considera “la verdad y las razones históricas” de su postura.

La presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez anunció este sábado que emprenderá su primer viaje fuera del Caribe desde que asumió el poder, para representar al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se desarrolla la controversia territorial con Guyana por la región del Esequibo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La mandataria chavista lo informó en la televisora estatal, como un nuevo capítulo en la histórica diferencia entre ambos países sudamericanos. Rodríguez defenderá al país en el tribunal con sede en La Haya, en momentos en que la nación enfrenta una coyuntura política sin precedentes tras la detención de Nicolás Maduro.

“A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria”, expresó durante su intervención, en referencia a la zona rica en recursos naturales que Caracas reclama como parte de su territorio histórico.

Delcy Rodríguez representará a Venezuela en la disputa con Guyana por el Esequibo La intervención de la mandataria se dio después de que el canciller Yván Gil reiterara, también desde La Haya, la postura oficial de Venezuela. Según el funcionario, la controversia por el Esequibo solo podrá resolverse mediante una negociación directa entre las partes. “La única vía, que es donde va a concluir esta controversia, es la negociación directa, cara a cara, sin intervención de terceros”, afirmó Gil en declaraciones por la televisora gubernamental.

El canciller del régimen también rechazó los argumentos de la delegación de Guyana ante la CIJ, describiéndolos como “negacionistas” y “repetitivos”. “No hemos escuchado ningún elemento novedoso, más allá de lo que ha repetido durante toda la historia. Decimos negacionistas porque, en primer lugar, niega la función de la propia corte. Venezuela ha dicho que no reconoce la jurisdicción de esta corte para resolver este caso”, subrayó.

venezuela-mapa-esequibo.jpg El origen de la disputa se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que atribuyó la soberanía de la región a la entonces Guayana Británica. En este contexto, el equipo legal venezolano se alista para exponer el próximo lunes lo que considera “la verdad y las razones históricas” que respaldan la reclamación nacional sobre el Esequibo, una región de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados que cuenta con valiosos yacimientos minerales y reservas petroleras. De qué se trata Esequibo, la zona en disputa entre Guyana y Venezuela Según datos oficiales, la zona en disputa representa aproximadamente dos tercios del territorio de la actual Guyana. El origen de la disputa se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que atribuyó la soberanía de la región a la entonces Guayana Británica. Caracas declaró nulo ese laudo en 1962, al argumentar que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Uno de los abogados que representó a Venezuela en aquel arbitraje, Severo Mallet-Prevost, dejó constancia en un memorándum póstumo sobre la supuesta colusión entre los árbitros, lo que habría llevado a una decisión “injusta para Venezuela”. En 1966, ambas partes suscribieron el Acuerdo de Ginebra. Para las autoridades venezolanas, este consenso constituye el marco legítimo para abordar el diferendo: “La única vía para resolver la disputa por el Esequibo es el Acuerdo de Ginebra de 1966”, reiteró el canciller Gil.