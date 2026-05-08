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8 de mayo 2026 - 17:47

Dólar blue planchado: sumó tres ruedas sin subas y quedó abajo del minorista por segunda semana

El tipo de cambio informal se mantiene sin cambios desde el pasado martes en la city porteña y está $20 por detrás del billete en bancos.

El dólar blue se sostiene en torno a los $1.400 para la venta en la city porteña.

El dólar blue se sostiene en torno a los $1.400 para la venta en la city porteña.

Depositphotos

El dólar blue sumó tres jornadas sin subas este viernes y cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio informal extendió su calma en la city porteña y se ubicó $20 por detrás del precio de venta del billete minorista en bancos, por segunda semana al hilo. A su vez, achicó su brecha con el dólar mayorista a solo el 0,1%.

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