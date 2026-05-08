Dólar blue planchado: sumó tres ruedas sin subas y quedó abajo del minorista por segunda semana

El tipo de cambio informal se mantiene sin cambios desde el pasado martes en la city porteña y está $20 por detrás del billete en bancos.

El dólar blue se sostiene en torno a los $1.400 para la venta en la city porteña.

El dólar blue sumó tres jornadas sin subas este viernes y cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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El tipo de cambio informal extendió su calma en la city porteña y se ubicó $20 por detrás del precio de venta del billete minorista en bancos , por segunda semana al hilo. A su vez, achicó su brecha con el dólar mayorista a solo el 0,1%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398 para la venta .

El dólar CCL opera a $1.486,23 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3% .

El dólar MEP cerró a $1.427,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.469,35, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.236,17, según Binance.