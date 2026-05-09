Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este sábado 9 de mayo y cómo aprovecharlas

Durante mayo de 2026, el hipermercado reforzó sus promociones en tecnología y electrodomésticos con descuentos especiales y financiación en cuotas sin interés.

Televisores, celulares, notebooks, heladeras y electrodomésticos forman parte de las promociones destacadas de Carrefour.

Con la llegada de mayo, las cadenas de supermercados refuerzan sus promociones en rubros clave, Una de las principales cadenas del país presenta una serie de descuentos que alcanzan hasta el 40% en electrodomésticos y financiación para celulares.

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Las ofertas de Carrefour , se pueden encontrar en tiendas físicas, donde los usuarios pueden acceder a precios reducidos. Entre los productos incluidos aparecen secadores de pelo, televisiones , celulares, heladeras y notebooks , con financiación en cuotas sin interés y rebajas que en algunos casos se pueden combinar con beneficios adicionales por medios de pago.

El sector de productos electrónicos y electrodomésticos es uno de las más afectados por la suba de los costos logísticos.

Cuotas sin interés en celulares, notebooks y televisión

Uno de los puntos más destacados de las promociones de Carrefour es la financiación en cuotas para productos tecnológicos y electrodomésticos. En televisores, aires acondicionados, heladeras y lavarropas, la cadena ofrece hasta 12 cuotas sin interés o un 20% de descuento en pagos al contado.

Entre las ofertas más importantes aparecen:

Smart TV TCL 65” QLED: 12 cuotas de $124.917 o $1.199.200 en un pago

Smart TV Noblex 50” UHD: 12 cuotas de $58.250 o $559.200 al contado

Heladera No Frost BGH 338L: 12 cuotas de $83.250 o $799.200

Aire acondicionado Philco Split: 12 cuotas de $74.917 o $719.200

En el caso de notebooks, cocinas y sonido, las promociones alcanzan hasta 9 cuotas sin interés o un 15% de descuento en un pago.

Algunas opciones incluidas son:

Notebook Lenovo 15”: 9 cuotas de $111.000 o $849.150

Notebook Sky 14”: 9 cuotas de $47.667 o $364.650

Cocina Siam 56 cm: 6 cuotas de $83.167 o $424.150

Torre de sonido Poss: 9 cuotas de $66.555

También hay descuentos y financiación para celulares, impresoras y monitores, con planes de hasta 6 cuotas sin interés. Entre los equipos destacados aparecen:

Celular Galaxy A07: 6 cuotas de $49.833 o $269.100 en un pago

Motorola G17 de 256 GB: 6 cuotas de $66.500 o $359.100 en un pago

Impresora HP Smart Tank 580: 6 cuotas de $79.833 o $431.100 en un pago

Monitor LG LED 27”: 6 cuotas de $54.834

P32 - Depositphotos_98_opt.jpeg Electrodomésticos. Las altas temperaturas fomentan la compra de este tipo de productos, que también se utilizan para calefaccionar en invierno. Hay muy buena demanda y esperan sostenerla.

Hasta un 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados

Además de los productos tecnológicos, Carrefour lanzó descuentos directos en pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar. En estos casos, las rebajas ya aparecen aplicadas sobre el precio final y algunos productos también pueden abonarse en cuotas fijas.

Entre las ofertas más buscadas figuran:

Horno eléctrico Axel 30L: $79.000 o 3 cuotas de $27.650

Cafetera de filtro Bluesky: $24.500 o 3 cuotas de $8.575

Secador de pelo Nalk & Rey: $29.000 o 3 cuotas de $10.150

Plancha a vapor Home: $59.000 o 3 cuotas de $20.650

Convector Atma 1500W: $209.000

La cadena también sumó promociones para productos de calefacción y pequeños accesorios del hogar, especialmente pensados para la temporada de otoño e invierno.

Carrefour - Super A La cadena francesa de supermercados Carrefour está en Argentina desde 1982.

Promociones bancarias

Carrefour también mantiene una serie de beneficios con diversos bancos y billeteras virtuales.

Sábado y Domingo

Tarjeta Carrefour (Cuenta Digital): 10% de descuento

sin tope y acumulable con todas las promos

excluye: carnicería, frutas, verduras y electro

Tarjeta Carrefour Crédito: 3 cuotas sin interés en toda tu compra

Lunes a Miércoles

mayores de 60 años (Mi Carrefour / Tarjeta Carrefour): 10% de descuento

tope mensual: $35.000

excluye: electro y carnicería

Lunes

club La Nación: 15% de descuento

sin tope

excluye: electro y carnicería

Martes

Tarjeta Carrefour Crédito: 20% de descuento en el acto

sin tope

excluye: electro ni carnicería

Miércoles

Cuenta DNI: 10% de descuento

sin tope y acumulable con otras promos

excluye: carnicería, frutas, verduras y electro

BNA+ (MODO): 30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard

tope semanal: $12.000

Banco Patagonia: 20% de descuento (exclusivo clientes Plan Sueldo)

con débito (1 pago) o crédito Visa

tope mensual: $12.500

Jueves

Mercado Pago (Dinero en cuenta): 15% de descuento

sin tope y acumulable con todas las promos

excluye: carnicería, frutas, verduras y electro

Viernes