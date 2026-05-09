Con la llegada de mayo, las cadenas de supermercados refuerzan sus promociones en rubros clave, Una de las principales cadenas del país presenta una serie de descuentos que alcanzan hasta el 40% en electrodomésticos y financiación para celulares.
Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este sábado 9 de mayo y cómo aprovecharlas
Durante mayo de 2026, el hipermercado reforzó sus promociones en tecnología y electrodomésticos con descuentos especiales y financiación en cuotas sin interés.
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Las ofertas de Carrefour, se pueden encontrar en tiendas físicas, donde los usuarios pueden acceder a precios reducidos. Entre los productos incluidos aparecen secadores de pelo, televisiones, celulares, heladeras y notebooks, con financiación en cuotas sin interés y rebajas que en algunos casos se pueden combinar con beneficios adicionales por medios de pago.
Cuotas sin interés en celulares, notebooks y televisión
Uno de los puntos más destacados de las promociones de Carrefour es la financiación en cuotas para productos tecnológicos y electrodomésticos. En televisores, aires acondicionados, heladeras y lavarropas, la cadena ofrece hasta 12 cuotas sin interés o un 20% de descuento en pagos al contado.
Entre las ofertas más importantes aparecen:
- Smart TV TCL 65” QLED: 12 cuotas de $124.917 o $1.199.200 en un pago
- Smart TV Noblex 50” UHD: 12 cuotas de $58.250 o $559.200 al contado
- Heladera No Frost BGH 338L: 12 cuotas de $83.250 o $799.200
- Aire acondicionado Philco Split: 12 cuotas de $74.917 o $719.200
En el caso de notebooks, cocinas y sonido, las promociones alcanzan hasta 9 cuotas sin interés o un 15% de descuento en un pago.
Algunas opciones incluidas son:
- Notebook Lenovo 15”: 9 cuotas de $111.000 o $849.150
- Notebook Sky 14”: 9 cuotas de $47.667 o $364.650
- Cocina Siam 56 cm: 6 cuotas de $83.167 o $424.150
- Torre de sonido Poss: 9 cuotas de $66.555
También hay descuentos y financiación para celulares, impresoras y monitores, con planes de hasta 6 cuotas sin interés. Entre los equipos destacados aparecen:
- Celular Galaxy A07: 6 cuotas de $49.833 o $269.100 en un pago
- Motorola G17 de 256 GB: 6 cuotas de $66.500 o $359.100 en un pago
- Impresora HP Smart Tank 580: 6 cuotas de $79.833 o $431.100 en un pago
- Monitor LG LED 27”: 6 cuotas de $54.834
Hasta un 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados
Además de los productos tecnológicos, Carrefour lanzó descuentos directos en pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar. En estos casos, las rebajas ya aparecen aplicadas sobre el precio final y algunos productos también pueden abonarse en cuotas fijas.
Entre las ofertas más buscadas figuran:
- Horno eléctrico Axel 30L: $79.000 o 3 cuotas de $27.650
- Cafetera de filtro Bluesky: $24.500 o 3 cuotas de $8.575
- Secador de pelo Nalk & Rey: $29.000 o 3 cuotas de $10.150
- Plancha a vapor Home: $59.000 o 3 cuotas de $20.650
- Convector Atma 1500W: $209.000
La cadena también sumó promociones para productos de calefacción y pequeños accesorios del hogar, especialmente pensados para la temporada de otoño e invierno.
Promociones bancarias
Carrefour también mantiene una serie de beneficios con diversos bancos y billeteras virtuales.
Sábado y Domingo
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Tarjeta Carrefour (Cuenta Digital): 10% de descuento
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sin tope y acumulable con todas las promos
excluye: carnicería, frutas, verduras y electro
Tarjeta Carrefour Crédito: 3 cuotas sin interés en toda tu compra
Lunes a Miércoles
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mayores de 60 años (Mi Carrefour / Tarjeta Carrefour): 10% de descuento
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tope mensual: $35.000
excluye: electro y carnicería
Lunes
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club La Nación: 15% de descuento
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sin tope
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excluye: electro y carnicería
Martes
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Tarjeta Carrefour Crédito: 20% de descuento en el acto
sin tope
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excluye: electro ni carnicería
Miércoles
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Cuenta DNI: 10% de descuento
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sin tope y acumulable con otras promos
excluye: carnicería, frutas, verduras y electro
BNA+ (MODO): 30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard
tope semanal: $12.000
Banco Patagonia: 20% de descuento (exclusivo clientes Plan Sueldo)
con débito (1 pago) o crédito Visa
tope mensual: $12.500
Jueves
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Mercado Pago (Dinero en cuenta): 15% de descuento
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sin tope y acumulable con todas las promos
excluye: carnicería, frutas, verduras y electro
Viernes
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Tarjeta Carrefour (Cuenta Digital): 15% de descuento
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sin tope y acumulable con todas las promos
excluye: carnicería, frutas, verduras y electro
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