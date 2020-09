El campo paralizó venta de granos ante medidas del BCRA

En tanto, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, advirtió: “No es verdad que no hay dólares: los hay, pero fuera del sistema y hay que generar incentivos para que ingresen; mantener el intervencionismo cambiario no generará ingreso de dólares al sistema. Al contrario, el mayor cepo puede reducir algo la demanda de dólares ahorro oficiales, pero no genera ingreso de dólares al sistema”.

En este marco ambos coinciden en que actualmente el productor vende su cosecha a un dólar de alrededor de u$s50 si se tiene en cuenta el descuento por retenciones a la soja que hoy alcanza el 33%, por lo que si la brecha con el oficial se incrementa -ayer el blue se negoció a alrededor de $142-, los agricultores encuentran pocos alicientes para vender sus granos.

Mientras tanto, Jorge Chemes, presidente de CRA, explicó: “Sin lugar a dudas fue una medida durísima para el campo porque genera todavía más incertidumbre y eso se ve reflejado en el mercado de granos donde se han paralizado los negocios. En primer término, atenta contra la rentabilidad del productor y crea un clima de negocios complicado. Por otra parte, afectará la compra de insumos para la próxima campaña, porque hoy los importadores entran el insumo al tipo de cambio oficial, pero la realidad es que luego en la etapa de comercialización se pide el dólar billete. De esta manera el productor tiene que salir al mercado de cambios a comprar dólar blue, es un sinsentido. Entiendo que el productor que pueda hacerlo no venderá sus granos porque es la única manera de no descapitalizarse y cubrirse ante una situación tan compleja”.

Finalmente, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoti, expresó: “No hay dudas de que va a tener consecuencias profundas para nosotros, los pequeños y medianos productores, que tenemos muchos de nuestros gastos en insumos dolarizados y luego le vendemos mayormente al sector interno, que está tremendamente castigado por la crisis económica que se profundizó con los efectos del covid-19”.