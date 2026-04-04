Guerra en Medio Oriente: Donald Trump advierte que quedan "48 horas" para llegar a un acuerdo mientras Irán intensifica los ataques

Los iraníes derribaron aviones estadounidenses y aumenta el señalamiento político a Donald Trump. Además, la energía se ve afectada fuertemente de forma global.

La guerra entró en su día 36 con un punto de inflexión, ya que Irán logró derribar aviones de combate estadounidenses , lo que marca una escalada significativa en el conflicto. Según reportes, un F-15E y un A-10 cayeron en territorio iraní y en el Golfo , respectivamente, mientras continúan las operaciones de búsqueda de un aviador desaparecido. En este escenario, el presidente de EEUU Donald Trump advirtió a Teherán: " El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos".

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El mensaje del mandatario estadounidense hace referencia a el plazo de diez días sin ataques contra instalaciones energéticas que propuso su administración .

Mientras tanto, en Teherán , miles de personas salen a las calles para celebrar lo que el gobierno presenta como un éxito militar . Las autoridades sostienen que el episodio demuestra que el país mantiene capacidad defensiva, pese a los ataques sostenidos.

Irán afirma haber utilizado un “nuevo sistema de defensa avanzado” , contradiciendo la narrativa de Washington sobre la supuesta destrucción de su infraestructura militar.

El costo humano del conflicto sigue creciendo. Según cifras oficiales iraníes, ya se registran al menos 2.076 muertos y más de 26.500 heridos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

En paralelo, las fuerzas estadounidenses intensifican operaciones de rescate, incluso después de que un helicóptero Black Hawk resulte alcanzado por fuego iraní durante una misión.

En total, Irán logró impactar a dos aviones militares estadounidenses —un F-15 y un A-10— y también provocó la caída de dos helicópteros Blackhawk en un solo día. Tan solo 48 horas antes, Trump aseguró en un discurso que las capacidades de Teherán había sido “completamente diezmado”.

La guerra de discursos entre Irán y EEUU

El frente diplomático permanece bloqueado. Desde Teherán rechazan una propuesta de alto el fuego de 48 horas impulsada por Estados Unidos, según informa la agencia Fars.

El presidente iraní Masud Pezeshkian endurece el tono y acusa a Washington de hipocresía: pide a la comunidad internacional que evalúe “qué bando participa en el diálogo y cuál en el terrorismo”.

Además, cuestiona las amenazas del presidente de EEUU Donald Trump de “reducir a Irán a la Edad de Piedra”, calificándolas como una admisión de un posible crimen de guerra.

La guerra impacta de lleno en la región del Golfo. En Abu Dabi, un ataque provocó un incendio en una planta de gas que dejó un muerto y varios heridos.

En Kuwait, autoridades reportan daños en infraestructura energética, mientras que en Baréin cayeron fragmentos de drones interceptados que provocaron heridos y daños materiales.

Impacto político en EEUU e Israel

En Washington, la Casa Blanca confirma que Trump fue informado sobre el derribo de aeronaves, lo que genera preocupación por el impacto político interno.

Analistas advierten que este episodio puede afectar el respaldo social a la guerra, especialmente dentro de la base electoral del mandatario.

En este contexto, Trump solicitó un presupuesto de defensa récord de u$s 1,5 billones para 2027, reflejando el creciente costo del conflicto.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump La guerra comienza a limar la imagen de Trump en un año electoral. Archivo

Irán intensifica ataques con misiles contra el sur de Israel, provocando incendios en instalaciones industriales en el Néguev.

El impacto económico es significativo: la guerra en múltiples frentes, Irán, Gaza y Líbano, ya le cuesta al país alrededor de u$s 112.000 millones, mientras la vida cotidiana se ve alterada con escuelas cerradas y restricciones.

A pesar de esto, cerca del 78% de la población israelí continúa apoyando la guerra, aunque las encuestas anticipan un posible desgaste con el paso del tiempo.

El conflicto también se intensifica en Líbano y Siria. Israel destruyó una infraestructura clave en el valle de Bekaa, mientras que Hezbollah lanzó nuevos ataques.

En territorio sirio, se reporta la muerte de un hombre tras disparos israelíes en la provincia de Quneitra, cerca de los Altos del Golán.

Consecuencias globales en energía, alimentos y transporte

El impacto del conflicto ya se siente a nivel mundial. La crisis energética comienza a generar problemas de abastecimiento como en Australia, donde el gobierno advierte sobre escasez de combustible en zonas rurales.

En paralelo, la FAO informa que los precios internacionales de los alimentos aumentan un 2,4% en marzo, reflejando la presión global sobre los mercados.

A más de un mes del inicio de la guerra, el conflicto no muestra señales de desescalada. La combinación de enfrentamientos directos, expansión regional, tensión diplomática y efectos económicos globales configura un escenario cada vez más inestable.

La evolución de los próximos días dependerá no solo de las operaciones militares, sino también de la capacidad, por ahora ausente, de abrir canales efectivos de negociación.

Irán endureció su postura sobre el estrecho de Ormuz y redefinió su control

Las autoridades de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz dejó de ser una vía de libre navegación y que su condición cambió de manera definitiva tras el inicio de la ofensiva impulsada el 28 de febrero por Estados Unidos y Israel.

buque indio en el estrecho de ormuz El estrecho de Ormuz dejó de ser una vía de libre navegación. Archivo

El vocero de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, sostuvo que el paso marítimo adquirió un nuevo valor estratégico para Teherán. “El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes”, expresó.

Según declaraciones difundidas por la agencia Tasnim, el funcionario remarcó que la administración del corredor marítimo quedó bajo control directo de las fuerzas armadas iraníes.

“La gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar”, afirmó.

En ese marco, el régimen permitió durante las últimas semanas el paso limitado de embarcaciones, especialmente aquellas vinculadas a países que rechazaron la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.