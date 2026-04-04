El Gobierno confirmó que el principal diplomático de Irán en Argentina abandonó el país

El hecho fue confirmado por el Canciller argentino, Pablo Quirno. Se trata de Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios de la república islámica.

En medio de la guerra en Medio Oriente y en un nuevo gesto de alineamiento geopolítico, el Gobierno confirmó que Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios de la república islámica, abandonó el país. El hecho ocurre luego de que la gestión libertaria lo declarara como persona no grata y le otorgara un un plazo de 48 horas para viajar.

El encargado de dar el anuncio fue el Canciller, Pablo Quirno, quien a través de su cuenta de X detalló: "En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional".

La expulsión del diplomático iraní llega en medio del crecimiento de las tensiones entre ambos gobiernos . Del lado argentino, días atrás el gobierno de Javier Milei decidió declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

En su justificación anterior, el gobierno argentino detalló: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, vinculando una vez más la estructura iraní con los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA .

“Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria. En virtud de ello, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien fue recientemente designado al frente del CGRI”, agregó el texto oficial publicado por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente (OPRA).

Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también que genera el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2040460555463381094&partner=&hide_thread=false En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional. — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 4, 2026

En este escenario, la respuesta de Teherán no se hizo esperar: “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.

"Esta decisión, que parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos, constituye una continuación del enfoque erróneo del gobierno argentino", sentenció el mensaje.

Así, la escalada del conflicto diplomático derivó en la partida efectiva del encargado de negocios de Irán, mientras la guerra en Medio Oriente avanza en su segundo mes de ataques.

EEUU celebró la decisión de Javier Milei de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

El Gobierno de Donald Trump salió a respaldar la decisión de la administración de Javier Milei de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, en una nueva señal del alineamiento político e ideológico cada vez más visible entre ambas gestiones.

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We applaud the Milei Administration’s actions to counter global terrorism.https://t.co/5RAdIgOfzd — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) April 2, 2026

El apoyo llegó desde Washington pocas horas después de que se conociera la medida oficial adoptada por la Casa Rosada. “Estados Unidos celebra el anuncio de que Argentina declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista”, expresó la Oficina de Contraterrorismo.

En la misma línea, el Departamento de Estado reforzó el mensaje a través de su cuenta oficial en X. “Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo”, sostuvo el organismo estadounidense.