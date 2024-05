El BCRA analiza si amplía o da por concluida la emisión de BOPREAL.

Según pudo cotejar Ámbito con importantes fuentes oficiales, la decisión aún no está tomada. En principio, la semana que viene no está previsto que se anuncie una nueva licitación. La idea, si no median cambios, es tomarse esos días para ver cuál es “el feedback” de las empresas y el mercado (que atravesó la semana de mayor tensión de la era Milei) para definir los próximos pasos, explicaron las fuentes.