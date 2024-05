Dólar: hay u$s14.000 M de deuda comercial pendientes y Gobierno paga solo el 60% de las importaciones

Según datos de la consultora Eco Go, ese es el ratio entre las operaciones liquidadas sobre las realizadas. El sector productivo continúa sufriendo fuertes restricciones en el acceso al mercado de cambios. Alerta por el pasivo pendiente.

Mientras los dólares paralelos se recalientan, la liberación del cepo no aparece en el horizonte cercano. El ministro de Economía. Luis Caputo. se encargó de aclararlo este martes durante su discurso en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas(IAEF). Las restricciones en el mercado de cambios no se alivian: según datos de la consultora Eco Go, en marzo el ratio de importaciones pagadas sobre las realizadas alcanzó apenas al 60%. La deuda comercial pendiente de resolución alcanza casi los u$s14.000 millones y se profundizan los problemas con proveedores por el esquema de pagos.