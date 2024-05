Cepo: BCRA flexibiliza trabas para abrir cajas de ahorro en dólares y las equipara a las cuentas en pesos.

Así lo determinó el BCRA mediante la comunicación "A" 8027 que removió una serie de restricciones a la apertura de cuentas bancarias en moneda extranjera que habían sido establecidas en 2020. Por caso, hasta hora, en el marco del cepo cambiario, tenían vedada la posibilidad de hacerlo las personas que no demostraran capacidad de ahorro suficiente o que hubieran recibido algún tipo de asistencia por parte del Estado , como por ejemplo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado durante la pandemia de Covid 19.

De esta manera, al quedar equiparados ambos tipos de cuentas, queda explicitado que la apertura de una caja de ahorro en dólares no podrá estar condicionada a la adquisición de ningún otro producto o servicio que quieran vender los bancos.

En el mercado, algunos leyeron la medida como un primer paso de cara a la competencia de monedas a la que Javier Milei y Luis Caputo dicen que buscan arribar. "Un paso más hacia la dolarización", tuiteó Alfredo Romano, presidente de Romano Group. Consultada al respecto por Ámbito, una alta fuente del BCRA fue más cauta: "Es una normalización más".

Lo cierto es que esta misma semana, en el congreso del IAEF, el ministro de Economía admitió que el Central aún está lejos de tener las reservas suficientes para poder abrir el cepo y reafirmó que aún no hay fecha para que eso se concrete, más allá de las flexibilizaciones puntuales. Por caso, este jueves, el BCRA compró solo u$s59 millones ante una reticente liquidación de divisas del agro en plena cosecha gruesa (pulseada por el tipo de cambio mediante) y las reservas brutas cerraron en baja.

"Creo que estamos tan lejos de la competencia de monedas que no lo veo como una preparación del terreno para eso. Antes hay que normalizar el sistema bancario y el sistema cambiario; va más por ese lado. De hecho, si quieren presentar un blanqueo para que ingresen al sistema los dólares que están en cajas de seguridad, tienen que dar la opción de que se los deposite en el banco", consideró el analista financiero Christian Buteler en diálogo con este medio.

Además, Buteler mencionó otra implicancia de la medida: "Como existe una norma que dice que cuando comprás dólares MEP tenés que mandarlos desde tu cuenta comitente al banco, no podía terminar de hacer la operación quien no tuviera una caja de ahorro en dólares. Aunque no es de las fundamentales, ahora se estaría sacando una de las restricciones que tenía el cepo".