El petróleo Brent tocó los u$s110 por primera vez desde mayo ante el temor a una escalada bélica

Los ataques a instalaciones energéticas y las dudas sobre un acuerdo para liberar diésel ruso impulsaron las cotizaciones. El crudo acumuló su segunda suba semanal consecutiva y aumentó la presión sobre Donald Trump para contener los combustibles.

Arabia Saudita es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo, y los ataques contra su infraestructura, junto con la reactivación de los combates cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, representan riesgos para el transporte marítimo y el abastecimiento de crudo.

El petróleo Brent tocó los u$s110 por barril por primera vez desde mayo , en una jornada marcada por los temores a nuevas interrupciones del suministro y las menores expectativas de una solución inmediata para aliviar la oferta. El precio de referencia internacional avanzó 3,7% y encadenó su segunda semana de ganancias .

La escalada estuvo alimentada por los ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, contra Arabia Saudita, mientras Rusia y Ucrania continuaron con sus ofensivas sobre infraestructura energética. Frente a ese escenario, los operadores reforzaron sus apuestas alcistas antes del fin de semana, según informó Bloomberg.

La última vez que el Brent había alcanzado estos valores fue hace casi cinco meses, cuando las interrupciones en los flujos internacionales de crudo y combustibles derivaron en un acuerdo transitorio para reabrir el estrecho de Ormuz. Aunque el tránsito por ese paso se acerca ahora a los niveles previos a la guerra , la persistencia de los riesgos mantiene la presión sobre las cotizaciones.

Uno de los principales focos de incertidumbre fue el acuerdo de Donald Trump con Moscú para liberar varios cientos de millones de barriles de diésel . Legisladores estadounidenses presentaron este viernes un proyecto para bloquearlo, ante el rechazo a medidas que puedan ampliar los recursos de Rusia para financiar la guerra, consignó Bloomberg.

La continuidad de las restricciones sobre el combustible ruso obliga a las refinerías de otros países a procesar más petróleo para cubrir la demanda. A su vez, los ataques sobre instalaciones de Rusia, como el reportado contra la refinería de Riazán, profundizaron las dudas sobre la capacidad de concretar los suministros comprometidos.

La tensión también se reflejó en los derivados: el diésel cerró a u$s4,90 por galón en Nueva York, mientras que los futuros de ese combustible y de la nafta se ubicaron en máximos históricos para esta época del año, de acuerdo con la agencia.

Medio Oriente vuelve al centro de las preocupaciones

Los inversores también siguieron las señales de una posible intensificación del conflicto en el Golfo Pérsico. Según Bloomberg, Trump evitó descartar el uso contra Irán de la bomba conocida como la “madre de todas las bombas” después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

En ese contexto, Eurasia Group elevó del 35% al 65% su estimación de probabilidad de una escalada. La consultora consideró que la situación actual de enfrentamiento dejó de ser sostenible para Estados Unidos.

El encarecimiento de la energía reduce el margen de maniobra de la Casa Blanca para contener los precios antes de los comicios. Como parte de sus intentos por aliviar el mercado, Estados Unidos ofreció este viernes hasta 17 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo, además de impulsar medidas similares entre otros países.

El crudo acumula una suba superior al 75% en el año

El petróleo aumentó más de 75% en lo que va de 2026, en un escenario de interrupciones del abastecimiento vinculadas con las guerras en Medio Oriente y Rusia. La presión fue todavía mayor sobre algunos combustibles: los futuros europeos del diésel más que duplicaron su precio durante el año, según Bloomberg.

La agencia destacó que el salto de este viernes interrumpió una semana de movimientos acotados en los futuros, pese al deterioro del panorama energético. Esa diferencia frente a las fuertes subas del mercado físico alimentó la cautela de los operadores: las posiciones abiertas en Brent habían caído a comienzos de mes a su menor nivel desde marzo de 2025.