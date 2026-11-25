La venta masiva a nivel mundial de acciones del sector tecnológico no da señales de detenerse a medida que se acumulan las dudas sobre las perspectivas del sector de la inteligencia artificial, lo que lleva a los inversionistas a buscar refugio en los bonos.

Preocupación en Wall Street: temen impacto de aranceles y datos de inflación en la Fed.

Las bolsas mundiales se desploman este miércoles, lastradas por las noticias sobre nuevas amenazas arancelarias de EEUU y por el agotamiento del repunte impulsado por el sector tecnológico , mientras que el dólar se fortaleció a la espera de los datos de inflación de EEUU , que podrían dar paso a un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La administración de Trump está a punto de dar a conocer los resultados de una investigación destinada a contrarrestar el supuesto exceso de capacidad industrial en 16 de los principales socios comerciales de Estados Unidos , según informó Reuters. Se espera que se pongan nuevos aranceles de importación sobre una amplia gama de productos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, cae 1,8% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 2,7%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,2% a la baja.

La atención de los inversionistas se centra ahora en los datos del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EEUU , que se darán a conocer más tarde en el día.

El índice dólar subió, subió un 0,13 % hasta situarse en 103,97, recuperando parte de la caída del 0,4 % registrada en la sesión anterior, respaldado por los rumores sobre aranceles en EEUU antes de la publicación de los datos del PCE , lo que podría reforzar las apuestas del mercado a favor de un aumento de la tasa de interés por parte de la Fed el próximo mes.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que sirve de referencia, bajó 0,2 puntos básicos, hasta situarse en el 4,898%.

Dudas en el sector tecnológico golpean Wall Street: caídas generalizadas en los mercados. Depositphotos

Las claves en el resto de los mercados

Los rendimientos de los bonos de la zona euro también bajaron, con el rendimiento del bono de referencia alemán a 10 años bajó al 3,235%, cerca de su nivel más bajo en dos semanas.

Por otra parte, el euro cayó un 0,16% hasta situarse en u$s1,094. El yen bajó ligeramente un 0,04% hasta situarse en u$s159,3, mientras que la libra esterlina se debilitó un 0,2% hasta situarse en 1,3081 dólares.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,48%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,19% y el CAC francés sube 0,60%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,01%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,14%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 2,03%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,16% y el Nikkei 225 japonés bajó 2,78%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,35% hasta u$s88,24 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 0,54%, hasta los u$s81,68 el barril.