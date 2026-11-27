El improbable ganador de la guerra en el Golfo Por The Economist + Agregar ámbito en









Mientras el conflicto en Medio Oriente amenaza el comercio y las economías de los países de la región, Omán se beneficia de su ubicación geográfica y de una mayor preparación financiera. Su economía crecerá un 4,5% este año, aunque la inestabilidad regional también plantea riesgos.

Omán cuenta con puertos sobre el océano Índico, fuera del estrecho de Ormuz, una ventaja estratégica en medio del conflicto regional. Imagen creada con IA.

Las fuerzas tectónicas de la Tierra le otorgaron a Omán una gran belleza natural, pero pocos de los recursos petroleros y gasíferos que legaron a sus vecinos árabes. Sin embargo, en estos días, con el Golfo suspendido entre la guerra y la paz, la geografía está demostrando ser una bendición. El pequeño Estado del Golfo comparte el estrecho de Ormuz con Irán, pero la mayor parte de la costa omaní se encuentra fuera de él. Mientras el control iraní de la vía marítima asfixia a sus vecinos, Omán tiene libertad para exportar tantos hidrocarburos como pueda bombear hacia sus puertos en el océano Índico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las economías de las monarquías árabes del Golfo, la de Omán es la que más rápido crece: un sólido 4,5% este año. En cambio, el FMI proyecta que la economía de los Emiratos Árabes Unidos crecerá apenas un 0,2% y prevé que la de Arabia Saudita se contraerá un 3,3% y la de Qatar, un 14,5% (ver mapa).

"Hay buena fortuna, pero al mismo tiempo también una buena preparación", sostiene Adham Al Said, de The Firm, una consultora económica y empresarial omaní. En los últimos años, señala, el Gobierno reformó sus finanzas, convirtió los déficits fiscales en superávits y redujo la deuda pública del 68% del PBI en 2020 a alrededor del 30% este año. También invirtió en puertos y carreteras que ahora ofrecen rutas alternativas importantes para que los Estados del Golfo ingresen sus importaciones. El tráfico marítimo en los puertos omaníes aumentó un 28% en el año hasta agosto. Sus zonas económicas especiales asociadas deberían ayudar a acelerar la lenta diversificación de Omán más allá de los hidrocarburos. Entre ellas se encuentran plantas proyectadas para producir hidrógeno verde (Omán cuenta con abundante sol y viento), acero y productos petroquímicos. Incluso está en marcha un proyecto para construir un puerto espacial destinado al lanzamiento de satélites.

La posición de Omán más allá de los puntos de estrangulamiento de Medio Oriente —incluido Bab al Mandeb, donde las fuerzas hutíes de Yemen amenazan el transporte marítimo en el mar Rojo— mejora sus perspectivas. Saudi Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, está considerando construir un nuevo oleoducto hasta la terminal petrolera omaní de Duqm. Hafeet Rail, que transportará carga y pasajeros entre el puerto omaní de Sohar y la capital emiratí de Abu Dabi, espera comenzar las pruebas a fines de 2027. Se conectará con el sistema ferroviario emiratí existente y luego con una red más amplia que vinculará a los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, cuya finalización está prevista para 2030.

Los omaníes atribuyen a su neutralidad política el hecho de haber quedado al margen de las peores consecuencias de las guerras de la región. Omán permite que las fuerzas estadounidenses utilicen sus puertos, pero no cuenta con grandes bases militares extranjeras. También mantiene relaciones amistosas con Irán. Esto le permitió actuar como mediador entre Estados Unidos e Irán, y también con los hutíes. Pero neutralidad no significa inmunidad. Omán fue alcanzado por drones y misiles iraníes durante la campaña aérea de Estados Unidos e Israel este año, aunque con menos gravedad que otros Estados del Golfo.

Las nubes oscuras siguen acumulándose. Por un lado, los conflictos desaceleraron el crecimiento no petrolero (del 3,1% el año pasado al 1,4% este año). Los ingresos por turismo cayeron y una inestabilidad regional prolongada podría ahuyentar a los inversores extranjeros. "No veo ningún ganador", afirma el doctor Al Said. "Una ganancia a corto plazo a cambio de una pérdida a largo plazo no beneficia a nadie". El equilibrio político de Omán implica riesgos. El país sostiene que Irán no representa una amenaza existencial para el Golfo y que debería ser integrado, no aislado. Propone un pacto regional de no agresión y una revisión de las estrechas relaciones del Golfo con Estados Unidos. Los demás Estados del Golfo se quejan de que Omán está demasiado cerca de Irán y de los hutíes. "Algunos países no consideran que la versión omaní de la neutralidad sea neutral", afirma Elana DeLozier, del Sage Institute for Foreign Affairs, una organización educativa estadounidense sin fines de lucro. La ambigüedad de Omán respecto de Ormuz genera inquietud. Irán exige, en la práctica, el control de la vía marítima y el derecho a cobrar un peaje, dos condiciones que los Estados árabes y Estados Unidos rechazan. Omán ha planteado la idea de realizar pagos "voluntarios" por servicios marítimos, como el mantenimiento de las ayudas a la navegación y la gestión de derrames. Una solución a medias de este tipo podría no conformar a nadie. Por ahora, los barcos que intentan eludir a los iraníes navegan por aguas omaníes bajo la protección parcial de aviones estadounidenses. Pero algunos siguen siendo alcanzados y Omán suele quedar a cargo de limpiar los daños. Donald Trump advirtió en agosto: "Si Omán se interpone, los vamos a bombardear hasta hacerlos mierda". Omán todavía no está fuera de peligro. Copyright © The Economist Newspaper Limited., 2026