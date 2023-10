Empresarios celebran el “Dólar Pyme” pero advierten baja utilidad con brecha de 140%

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que desde el próximo lunes regirá un "incentivo de ingreso por Contado con Liquidación del 25%" para las pymes. Lo hizo en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde aseguró que el objetivo es garantizar un mayor volumen y flujo de ingresos en dólares.

A su vez, un empresario pyme vinculado al sector energético festeja en off la iniciativa de Massa, pero admite que en el contexto electoral marcado por la incertidumbre “si se puede, uno aguanta a liquidar hasta que se termine devaluando, ya sea en tramos, o violentamente si gana Milei”. Marcelo Fernández, presidente de CGERA, contraargumenta: “La pyme necesita la plata, no puede especular, no tiene cuenta afuera. Tenes que liquidar”.

Otros empresarios, como Jorge Karagozlu, dueño de una pyme textil, entiende que “conviene exportar porque se compensa una punta (dólar oficial) contra la otra (CCL) y el promedio da alrededor de $500”, pero entiende que la falta de materia prima a propósito de las complicaciones para importar lo detienen. Lo mismo plantea respecto a la iniciativa Mauro Gonzalez, titular de la Confederación General Pyme, pero resalta que Argentina atraviesa una matriz productiva con una falencia principal: “actualmente es dependiente de las importaciones. cuánto más se produce, más se importa”.

Durante el evento organizado por CAME, el Ministro reconoció las deficiencias que atraviesa el entramado productivo. “El primer problema que Argentina tiene que resolver es la salida de dólares, que es mayor a la entrada”, explicó. Destacó a la sequía como aquél fenómeno que contribuyó al déficit de la balanza comercial, ya que la pérdida de 21 mil millones de dólares que implicó equivale al 23% de las exportaciones anuales. El contexto acuciante dio lugar a la implementación de las SIRAS, los plazos “y todas las cuestiones que tienen que ver con no parar la producción, pero garantizar el flujo de entrada y salida de dólares”.

Sobre este punto compartió un interesante recuerdo que lo vincula al eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, con quién compartió un desayuno y, según cuenta Massa, le pidió que “por favor, cuide las SIRAs”, contrariamente a una política de liberación cambiaria y apertura de importaciones. Sin embargo, prometió que en 2024, sin déficit energético por más de 7 mil millones de dólares ni sequía, los permisos de importación se irán eliminando.

Por último, Massa también resaltó el 40% de economía informal que desincentiva el crecimiento y la problemática de la estructura tributaria, que mantiene “el grueso de los beneficios tributarios en quienes generan menos del 30% del empleo en Argentina”.