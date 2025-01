Federico Poli: "EEUU no tiene apetito por acuerdos de libre comercio pero no diría que es imposible"

El director ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme advierte sobre la impronta aperturista del Gobierno nacional. Si bien considera que el Estados Unidos de Donald Trump no tiene entre sus prioridades los acuerdos de libre comercio, considera que Argentina quedó del lado de “los amigos”.

Federico Poli tiene una vasta experiencia en materia de pequeñas y medianas empresas. Fue economista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), director en el Banco Interamericano de Desarrollo y subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa . Hoy dirige la Fundación Observatorio Pyme , uno de los principales "think tanks" en Argentina sobre industria, que cuenta con el respaldo de la Universidad de Bologna, la UIA y el grupo Techint.

Asegura que el mundo del libre comercio global que se conoció entre los años 90 y las primeras décadas del siglo XXI ya no existe y pone reparos ante el entusiasmo del presidente Javier Milei por tener un acuerdo con Estados Unidos. Cree que Donald Trump carece de apetito en ello y que resulta inviable sin romper el Mercosur.

Federico Poli: La verdad que hay que ver qué hace Donald Trump con los acuerdos bilaterales de libre comercio. Hasta ahora parece que Estados Unidos había parado los acuerdos bilaterales. No había apetito en Washington por firmar acuerdos con nadie.

P: ¿La buena sintonía de Milei con Trump puede jugar a favor?

F.P: Cierto que Trump se va a manejar mucho con la lógica de amigo-enemigo. Priorizar mucho a los que sean aliados políticos. Yo por eso digo no me arriesgaría a decir que es imposible que haya un acuerdo de libre comercio. Hasta ahora cuando uno miraba y y hablaba con Washington, lo que te decían es que no había ese apetito para este tipo de acuerdos.

P: ¿Ha cambiando mucho el escenario internacional?

F.P: El mundo que conocíamos de las reglas generales, el multilateralismo, todo eso se acabó. Ya lo dijeron los funcionarios de Trump, Se hablaron de los tres anillos, de los países enemigos, los países amigos y los países que no son ni amigos ni enemigos. Bueno, van a tener tratos diferentes.

P: ¿Ves posible un acuerdo sin romper el Mercosur?

F.P: La posibilidad de que un país o dos países del Mercosur tengan un acuerdo genera un problema de origen de los productos. Como bloque no se hace ahora. Conceptualmente vos no podés darle preferencias a un tercer país si el resto no se las da porque puede entrar un producto por tu país.

P:¿Cómo están viendo las condiciones macroeconómicas que hay en la Argentina ahora como para que una pyme pueda desenvolverse o no en cualquier actividad económica de transables?

F.P: Lo que estamos viendo hacia adelante es una economía con dos mundos. Por un lado, vas a tener el mundo de los no transables y por otro lado, vas a tener el de los transables. ¿En qué se diferencian? Tiene que ver con la cuestión cambiaria y la sobrevaluación del tipo de cambio.

La reducción del "crawling peg" al 1% va a hacer que en el mundo de los transables haya una señal de precios que te va a favorecer a importar tanto productos finales como insumos.

Por otro lado, obviamente te va a impulsar a aumentar la productividad a costa de dos cosas: la reducción de personal y la contracción salarial en términos reales. Van a estar compitiendo con importaciones o si querés exportar también productos al mercado externo entonces ahí vas a tener compresión salarial. Seguramente, va a haber un aumento de la demanda que va a ser tomado por la importación una parte muy importante y vas a tener, digamos, probablemente el mayor desempleo.

P: ¿Vas a tener un incentivo a que las empresas importen máquinas para mayor automatización de procesos?

F.P: Es reemplazo de mano de obra por capital , pero bueno, por eso después cada sector tendrá que ver qué capacidad tiene de ir haciendo las mejoras estas de productividad y por ahí sustituyendo trabajo por capital, y así poder seguir produciendo localmente.

Nosotros estamos preguntando para ahora en la encuesta que vamos a sacar en febrero a las empresas pymes transables, cuánto de esto está bien, cuánto está viendo de importación de insumos y cuánto está viendo de importación de bienes finales también.

P: ¿Por ahora se viene verificando una caída del empleo?

F.P: Los dos últimos trimestres fueron de una caída del empleo como no había en la serie, En el primero y segundo trimestre del 2019 hubo una caída parecida, pero un poco de menor intensidad. Estos son los más altos de la serie del 2015 . En el tercer trimestre que es lo último que relevamos estaban viendo las pymes buscando un nuevo punto de equilibrio reteniendo mercados con menos rentabilidad y más desafiados por la importación. Hay que ver cuánto de esa dinámica se profundiza.

P: ¿Las industrias están pudiendo trasladar a precios los aumentos de costos?

F.P: Lo que vimos es que seguían preocupados por los aumentos de costos de materias, primas y laborales y porque no estaban teniendo la capacidad de trasladar a precios y es un sector donde los precios van a estar muy estables y a lo mejor algunos con deflación. Vas a tener márgenes muy acotados. La dinámica de precios también va a ser distinta.

P: ¿Qué va a pasar entonces con los no transables?

F.P: Digamos que pueden aprovechar el aumento de la demanda y van a poder aumentar, dependiendo de la elasticidad-precio de la demanda de cada sector. Digamos que habrá una inflación divergente respecto a los transables. Lo otro es que también van a poder acompañar una mejora salarial en virtud de la mejora de la demanda. Es decir que vas a tener mejor rentabilidad, la posibilidad de trasladar a precio y ahí vas a tener precios divergentes relativos. Entonces por eso es que este año estos sectores van a poder aumentar algo el empleo en términos netos.

P: Hay economistas que plantean que los dólares para sostener este tipo de cambio en 2025 están. ¿Cómo ve eso?

F.P: El financiamiento de las necesidades de dólares de este año entendemos que lo van a poder cubrir ahora; después bueno, hay que ver cómo sigue la dinámica, qué va a pasar con el esquema también y el cepo. Proyectar más allá de este año se hace difícil. Se va deteriorar la cuenta corriente claramente porque si hay crecimiento habrá más Importaciones. Si hay más sobrevaluación cambiaria también te va a afectar las exportaciones y bueno y digamos también la cuenta turismo, que ya se sabe que está yendo a nivel alto. El consenso es que este año el financiamiento en dólares se va a conseguir, ya sea porque la caída del riesgo país ha sido muy impresionante y además, el FMI apoyó mucho todo. Tuvo palabras muy alentadoras respecto a lo que se hizo, más la llegada de Trump. También se pueden abrir fuentes de financiamiento privado.

P: ¿Argentina tiene muy pocas empresas?

F.P: Hay un estancamiento secular de Argentina de la cantidad de empresas desde el 2007- 2008. Lo que tuviste fue después, en el más corto plazo, destrucción neta de empresas durante la pandemia y después en la pospandemia tuviste, hasta fines del año pasado, creación neta. Eso se revirtió el año pasado. Entonces la tasa de creación neta volvió a ser negativa, pero más explicado por la caída en la tasa de creación de nuevas empresas, que por la destrucción empresas.

P: ¿Qué está pasando con las empresas de software?

F.P: En software se ven problemas más vinculados al crecimiento. Está el tema de la rentabilidad pero además que no encontraban recursos humanos, el financiamiento era escaso o la inestabilidad política social.

P: ¿Los empresarios pyme tienen confianza a pesar del contexto?

F.P: Medimos la confianza empresaria y hubo todo el año pasado un crecimiento grande. Habrá que ver ahora en 2025, si sigue midiendo lo mismo.