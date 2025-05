"Lo que busca es ir dolarizando la economía": el objetivo de las últimas medidas del Gobierno según Fausto Spotorno

El economista y exasesor del presidente Javier Milei aseguró que al Gobierno no le faltan dólares. Por el contrario, lo que busca es remonetizar la economía.

Fausto Spotorno aseguró que el Gobierno no necesita dólares.

Fausto Spotorno , economista y exasesor de Javier Milei, aseguró que el préstamo del FMI y las últimas medidas del Presidente tienen una meta: "ir dolarizando la economía" . Además, afirmó que el anuncio "reparación de los ahorros" no es un blanqueo de dólares, sino un plan de remonetización de la economía.

" El Presidente quiere ir dolarizando la economía porque cree que es la única garantía de que no vuelva a aparecer la inflación en la Argentina ", afirmó Spotorno en declaraciones radiales.

A diferencias de muchos economistas, Spotorno no cree que las medidas de "reparación de los ahorros" se hayan tomado por una faltante de dólares, sino por otra necesidad: la remonetización de la economía. "La compra de dólares no es prioridad. El acuerdo con el FMI le permite (al Gobierno) comprar dólares y lo podría haber. Lo que quiere el Gobierno es monetizar la economía y que se monetice en dólares ", consideró.

La duda es por qué no impulsa que la monetización sea en pesos, en vez de dólares. Para Spotorno se debe a la política para bajar la inflación, la máxima prioridad hoy de Milei. "Lo que el Gobierno está necesitando es que se monetice la economía, pero no lo quiere hacer en pesos por temor a que no termine de bajar (la inflación)", afirmó.