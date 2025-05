Javier Milei volvió a defender a los que evadieron al fisco: "No te tenés que enojar con el que pudo salir"

El Presidente de la Nación volvió a plantear que la declaración de dólares era "una estafa": "¿Si hay personas que se escapan de la isla cárcel de Cuba, usted lo va a matar porque llegaron a Miami o los va a felicitar porque pudieron escaparse? Algunos te dicen: 'No, pero hay gente que se quedó en Cuba'. Bueno, ¿qué querés que te diga? Lo lamento por vos, pero esa gente que está en Miami está feliz". "No te tenés que enojar con el que pudo salir", remató.

Luego remarcó los logros de su gestión y apuntó que "la inflación del 2% es un montón y no vamos a parar hasta que sea cero, cosa que va a pasar a mitad del año que viene , porque los rezagos de la política monetaria oscilan entre 18 y 24 meses". "Si dejamos fija la cantidad de dinero a mediados del año pasado, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central, lo lógico es que la inflación desaparezca a mitad del año que viene", proyectó y planteó que ese análisis se da "por las regularidades empíricas de la economía argentina, puede pasar antes o después". "El día que se llega a inflación cero, nos va a faltar oxígeno monetario", anticipó.

A su vez se refirió a la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires , en donde ratificó a José Luis Espert como candidato : "Está trabajando activamente con cada uno de los ministros para replicar el modelo en la provincia. Alguien que también está trabajando muy bien a nivel municipal es Diego Valenzuela ". "Espert es un fanático de la economía como yo, así que no le interesa perder el tiempo", manifestó.

Tras ello, apuntó a la alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, afirmando que "anoche cené con Cristian Ritondo. Ahí me envió un mensaje Mauricio Macri. Reconoció la derrota, felicitó, tuvo palabras generosas y yo le contesté con el afecto de siempre". "Vamos a ir juntos en la provincia de Buenos Aires y la vamos a ganar", sostuvo. Sin embargo, diferenció al expresidente de quienes "mintieron descaradamente, operaron y contrataron a la basura inmunda de Gutiérrez Rubí".

Javier Milei confirmó que no se va a poder usar los dólares para pagar impuestos

"La gente podía hacer las transacciones en dólares pero no las hacía", recordó el Presidente, considerando que "eso no funcionaba porque la gente tenía miedo de dejar los dedos marcados". Allí fue subrayó entrevistado en radio Mitre, que "lo único que no se puede pagar en dólares y se van a tener que seguir usando los pesos es para pagar los impuestos, que eso va a significar un fortalecimiento del peso enorme".

Milei en Amcham (9).jpg Javier Milei en la última jornada del AMCHAN.

Es entonces que analizó que, en un caso eventual, "si entran u$s 100.000 millones y los gastan. Eso genera IVA por 21%; imagínese u$s 21.000 millones yendo a buscar pesos para poder pagar los impuestos. La base es de u$s35.000 millones; si con u$s21.000 millones vienen a buscar pesos, el precio del dólar se va a derretir. Así que esa es otra discusión".

"Si esa cantidad de plata que está en los colchones, que es atesoramiento, se convierte en ahorro; la contraparte del ahorro es la inversión, con lo cual acelerás el crecimiento, y eso genera la posibilidad -con la mejora del resultado fiscal, sin aumento de gasto, lo que aumenta el superávit- la baja de impuestos", prometió.

Minutos después, sostuvo que "ese es un círculo virtuoso. Si le sacás desregulaciones y dejás de perseguirlo, bajás más la presión fiscal y la economía comienza a formalizarse. Eso hace que puedas bajar aún más los impuestos y eso potencia el crecimiento". "Permite remonetizar la economía de manera sana. Son los propios argentinos los que están financiando el crecimiento", ratificó.

"Dólares en el colchón": una por una las medidas

Régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para CONSUMOS PERSONALES. Hasta hoy las administradoras de tarjetas de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada.

El CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), un sistema de información implementado por la ex (AFIP), a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a ARCA .

El régimen informativo de compra-venta de vehículos usados (rodados). Desde ahora, los concesionarios no deberán reportar ninguna operación a ARCA .

El régimen informativo de pago de expensas (hoy informaba a partir de 32 mil pesos). A partir de ahora, las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas a ARCA .

Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI). A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar más a ARCA cuando ponga la propiedad a la venta

El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos y telefonía, no deberán reportar más a ARCA dichos consumos.

Además, se prohibirá a los bancos solicitar DDJJ de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario. En otro sentido, se actualizarán los montos de los umbrales para el reporte de operaciones financieras.