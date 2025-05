Qué opinan los economistas sobre los nuevos anuncios del Gobierno para incentivar el uso de dólares no declarados

Con el objetivo de atraer dólares no declarados al sistema financiero de Argentina, el Gobierno presentó el “Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos”. La reforma no es concretamente un blanqueo, sino - según la letra oficial - un "cambio de régimen" que busca "remonetizar" la economía. Los cambios entrarán en vigencia desde el 1 de junio.

El economista Carlos Melconian cuestionó la efectividad de la medida al señalar que no modifica de forma sustancial la situación de los ahorristas ni implica un giro profundo en la política económica. “El canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto” , graficó. Según su visión, el uso informal de los dólares ya era una práctica extendida, por lo que el nuevo esquema no cambia la conducta de fondo de los argentinos.

Además, advirtió que este tipo de anuncios “ no marca un antes y después” y criticó la falta de un rumbo estratégico. “Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra”, apuntó.

Para Melconian los anuncios de Caputo "no marcan un antes y después”.

Si bien no se mostró en contra de un enfoque gradualista, Melconian fue duro con la forma en que el oficialismo comunica sus políticas: “No le hago asco al proceso de prueba y error, porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso”.

Por su parte, Salvador Di Stéfano - conocido cómo "el gurú del dólar blue" - , otro analista con trayectoria en el sector, criticó la reciente resolución de ARCA que fija en $50 millones el umbral para informar operaciones y acreditaciones bancarias. “Eso está mal hecho, porque un auto importante vale u$s 80 mil por abajo.

"A la clase media que se quiere comprar una camioneta para repartir los productos de la verdulería que tiene le sale u$s 70 mil. Otra vez quedamos atrasados, debería ser más alto el tope", consideró.

Sobre el nuevo esquema, fue tajante con su recomendación: "Ahora necesitamos la Ley Penal Cambiaria y la Ley Tributaria para que cuando a fin de año aparezca esta plata en el patrimonio no te cobren el 35% de Ganancias sobre ese monto".

Por último Di Stéfano agregó que el Gobierno tiene "que hacer la ley" ya que los cambios no son algo que funcionen "de forma inmediata". Finalmente, concluyó: “Recomiendo no llevar nada hasta que estén las dos leyes. La conferencia de prensa la aplaudo, es maravillosa, pero la plata la llevo cuando esté la ley”.

Por su parte, el analista financiero, Christian Buteler describió las medidas tienen un “sabor ahumado”. Consideró que, a pesar de la expectativa generada, el pasado jueves no se realizó ningún anuncio que apunte directamente a los dólares del colchón.

christian buteler1200.jpg Para Buteler, ninguna de las medidas apunta directamente a los dólares del colchón.

“Lo que se anunció es que van a dejar de controlar o elevar niveles de control, con lo que estoy 100% a favor, me parece una buena medida. Muchas veces eran controles ridículos, que lo único que hacían eran complicarle la vida al contribuyente”, sostuvo.

Buteler remarcó que, al no tratarse de un blanqueo formal, “no hay garantía de que el contribuyente mañana no tenga que afrontar alguna inspección de la DGI o de ARCA”. “No hay normativa en la cual basarse, lo único que hay es la palabra de tres funcionarios en una conferencia de prensa, que para la ley no vale mucho”, sentenció en diálogo con Ámbito.

Una mirada similar expresó Carlos Rodríguez, exasesor presidencial, quien aseguró que “los dólares del colchón siguen siendo negros”. A su entender, lo único que cambió es que “ARCA dice que no quiere saber si los estás usando. Pero nada les impide buscarte si quieren y denunciarte”.

Los mensajes de apoyo al programa económico de Luis Caputo

A pesar de los cuestionamientos, algunos analistas destacaron el carácter desregulatorio de las medidas. “Se liberó el mercado, ahora somos libres para mover la plata como se nos da la gana y somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó Di Stéfano, quien recordó casos en los que ciudadanos enfrentaban serias dificultades para ingresar dólares heredados o ahorrados al sistema financiero.

En ese mismo tono, el economista Fausto Spotorno destacó que muchas de las restricciones que se están eliminando afectaban a operaciones simples como viajes o compras personales: “La mayor parte de estas operaciones son de personas que tenían dólares guardados bajo el colchón y que quieren comprarse algún pasaje a Brasil”.

spotorno dolar Para Spotorno, las medidas abren las puertas "a la plata negra, no a la plata sucia".

Sobre la frase “Tus dólares, tu decisión”, mencionada por el vocero presidencial, explicó: “Si vos tenés un gasto que supera los ingresos no te van a estar mirando con detalle de dónde sacaste la plata, porque posiblemente esa plata ya la tenías”. En este sentido, consideró que la gestión libertaria “le abre la puerta a la plata negra, no a la plata sucia”, diferenciando los fondos no declarados de aquellos provenientes de delitos.

La necesidad de respaldo legal

Uno de los puntos fuertes del análisis de las medidas del Gobierno es el que apunta a que la reforma requiere la necesidad de un respaldo legal, que el oficialismo ya confirmó que buscará en el Congreso con la reforma de dos leyes.

En este sentido, el economista Federico Glustein, el anuncio del Gobierno tiene un “doble eje”. Por un lado, se busca instalar la percepción de que los ciudadanos son libres de usar sus dólares como deseen, sin tener que rendir cuentas. Por otro, se pretende incentivar la adopción del dólar como moneda habitual en transacciones cotidianas, más allá de su rol como reserva de valor.

“Requiere de una confianza colectiva, de una adopción social de la divisa para moneda de cambio habitual y no necesariamente como reserva de valor, pero también de una estructura legal que valide estas medidas”, advirtió. Según su análisis, hasta ahora lo que hay es una “desregulación de movimientos en pesos y algunas medidas en ese sentido”, pero sin un soporte normativo que garantice su continuidad o seguridad jurídica.